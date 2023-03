En los últimos meses algunos centros universitarios han sido víctimas de un sinnúmero de desafueros y desórdenes protagonizados por agitadores profesionales. Han sido infiltrados los claustros por grupos violentos, que le han causado graves daños no solo al patrimonio material de esas instituciones sino al ambiente académico que es el que debe primar por encima de todo en las aulas estudiantiles. Muy pronto nos hemos enterado que los asuntos a solucionar solo ameritaban unos diálogos constructivos, que son el camino a explorar por quienes formulan un reclamo o petición ante los órganos directivos. Cosa diferente es que los estudiantes se dejen embaucar por gentes cuyo único propósito es el desgobierno y la anarquía. Esos sujetos adoctrinados por la guerrilla del ELN y lo que queda de las FARC, no aportan nada de valor.

Recordemos que hoy en día lograr un cupo en una universidad es una lotería, y el estudiante no puede feriar ese derecho o dejarse manosear por individuos inescrupulosos que buscan el momento propicio para generar los conflictos e impedir el desarrollo normal de las actividades universitarias. Ese lugar que ha sido conseguido con gran esfuerzo para sacar adelante una carrera profesional debe ser defendido a toda costa con la fuerza de la razón y las ideas, y no apelando a la barbarie. Este mensaje debe ser asimilado por los estudiantes recordando que a la universidad se va a completar la formación, para adquirir la sabiduría que permita luchar por la libertad. No se puede luchar por ella cuando se es un ignorante. Esa es precisamente la condición de los que patrocinan periódicamente esos desmanes. Son simples bandidos que buscan solo generar el caos. Nada construyen.

Quienes están por la destrucción sin argumentos de peso no les importa el futuro de ellos ni de los demás, labran su desgracia y quieren arrastrar en ella a los incautos, a aquellos que no se han preparado para discernir entre lo que es discrepar y lo que es tolerar. Pregúntense ustedes cuantos de esos agitadores o destructores ocupan un lugar destacado en la sociedad: la respuesta es ninguno. No aprendieron que primero hay que ser sabios, para después ser libres.