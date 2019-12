El pasado domingo, el escritor William Ospina en su columna de El Espectador titulada ‘Estamos cansados...’, se refiere a las múltiples razones por las que los colombianos nos encontramos no sólo agotados, sino hastiados de tanta improvisación, desgobierno, corrupción, incultura, inequidad, etc., que comprueba sin mayor esfuerzo la ausencia de líderes que orienten y dirijan a Colombia. Es decir, el desencanto y la verraquera de la gente no son gratis. En uno de los apartes de ese escrito, reflexiona sobre un tema que con razón y justicia podemos aplicar y tener en cuenta en Santander, por lo que atañe al Páramo de Santurbán: “estamos cansados de que las decisiones sobre cada páramo, cada río, cada bosque, cada cañada, cada rincón del territorio, las tomen los que no los conocen, ni los aman, ni los han visto nunca...”.

Es ni más ni menos lo que acontece por estos lares. Para nuestro infortunio, en esta región hemos conocido cuál ha sido la actitud del Gobierno Nacional ante los reclamos incesantes y variados de los santandereanos, a través de escritos, marchas, plantones, protestas, etc., buscando la protección de ese inmenso reservorio de agua para las siguientes generaciones, que quienes no lo conocen, ni lo estiman o valoran -porque además no son de acá-, desean entregarlo a otros con los mismos perfiles, para que lo destruyan.

También sabemos de la respuesta del Presidente de la República a la carta enviada por el alcalde (E) de Bucaramanga, donde este le hace distintas precisiones y alertas sobre el tema, y nuestra inconformidad sobre el nombramiento como su delegado de un ministro que reemplaza al del Medio Ambiente, quien expresó su impedimento sobre este tema, por razones que no conocemos. Agreguemos igualmente la circunstancia funesta de que a la delimitación del páramo se le han dado múltiples plazos de forma mañosa e irregular, desatendiéndose el cronograma judicialmente ordenado, hechos que se han dado a conocer por el Ministerio Público, generándose sospechas sobre la intención de las autoridades nacionales, a las que al parecer poco les importa la suerte de nuestros recursos naturales. Es evidente el maltrato gubernamental.