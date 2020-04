¿Ahora y no antes?

El título tiene como propósito señalar que es lamentable comprobar que en países como el nuestro, Colombia, sólo se toman medidas, se formulan políticas, se decide con prontitud y la paquidérmica burocracia comienza a operar con relativa efectividad al vernos arrasados por un tsunami pandémico que ha comprometido el ejercicio cabal de las tres ramas del poder público que se deben a los ciudadanos, y además otro asunto igual de trascendente: la economía, sin la cual lo anterior no puede marchar a plenitud. Así de sencillo y simple. Según los pronósticos de Fedesarrollo, un mes de cuarentena le está costando al país cerca de 65 billones de pesos, el 6,1% del PIB, sin incluir las masivas pérdidas de empleo.

Para enfrentar semejante reto y lo que falta -al prolongarse el aislamiento obligatorio- se ha acudido a innumerables fórmulas de salvamento que estaban engavetadas o en un cubilete, no sólo por este, sino por los anteriores gobiernos, para proteger a los poderosos de siempre, y también a los más débiles, informales, desvalidos, etc., que ahora sí se volvieron importantes pues sin atención inmediata para sus necesidades básicas, pueden convertirse a corto plazo en un polvorín social que dé al traste con lo logrado para mitigar este drama.

Todos los días hasta el agotamiento quienes fueron elegidos o nombrados, nos refieren múltiples alternativas que se están concretando en aliviar el hambre, servicios públicos, créditos, educación, salud, etc. Es más, en el presupuesto nacional para el 2021 los dos últimos rubros tienen asignaciones de 46 y 35.6 billones respectivamente. ¿Por qué no lo habían hecho antes? ¿Se necesitó de este totazo para despertarnos? Es la prueba irrefutable de que llevamos años siendo muy mal gobernados. En una sociedad que se respete y cuyos dirigentes miren más allá de sus sucios intereses, la educación y la salud es lo prioritario... pero no para robárselas. Sólo desear que todo salga bien para beneficio colectivo, con independencia de los que gobiernan. Como afirma el filósofo colombiano Nicolás Gómez Dávila en uno de sus escolios: “...la sociedad hasta ayer tenía notables; hoy sólo tiene notorios...”.