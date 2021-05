Escribir sobre un familiar muy cercano a los afectos como fue el tío Jaime Gutiérrez Ribero es tarea nada fácil, porque se puede acudir más a los sentimientos que a las realidades. Sin embargo, por esa larga y estrecha relación familiar que mantuvimos puedo decir que la disfrutamos en diferentes escenarios, particularmente en las múltiples reuniones de casa donde siempre desplegó su buen humor, su mordacidad, su inteligencia y su cultura alrededor de unas buenas viandas y un buen licor.

Teníamos por costumbre coincidir los domingos en casa del tío Alonso en Girón, oportunidad donde se disertaba sobre temas históricos, filosóficos, jurídicos y naturalmente de la familia. Era indudable su sapiencia y la crítica aguda que fue siempre su constante vital. También hacíamos paliques telefónicos, ocasiones en las cuales me preparaba con buenos libros para que no me “rajara” con sus inteligentes preguntas.

En él confluyeron los postulados que practicaron los juristas latinos Gayo y Ulpiano: Vivir honestamente, no hacer daño a los demás, y dar a cada cual lo suyo. En efecto, fue integro e insobornable. El dinero para él era solo un medio, no un fin. Fue controversial, polémico y “no tragaba entero”, comportamiento que ejerció especialmente en el foro judicial donde libró con su elocuencia y verbo, sus más brillantes batallas de ideas y convicciones. Era poseedor de una memoria prodigiosa recordando pasajes de distintas obras que devoraba con pasión y gusto. Disfrutaba recitando la poesía de León De Greiff, apartes del Quijote de Cervantes, prosa y poesía de Borges, etc. con gran facilidad.

Gran miembro de familia, a la que privilegiaba por encima de todo para estar con su parentela y de pronto animar una tonada española con la frase “me da igual si sale la luna o no sale”. Como dijo el escritor francés Jean Cocteau en su momento: “(...) tuve la oportunidad de decirle en vida lo que muchos le han dicho después de muerto”. Hasta luego, tío Pintuco, feliz viaje al oriente eterno donde espero encontrármelo para hacer un brindis tanto por la vida, como por la muerte.