El temperamento propio, aquello que distingue a las personas y muestra el temple de los ciudadanos pertenecientes a una sociedad, en Colombia se ha perdido de modo paulatino. Con el paso del tiempo, el cambio de épocas y las influencias negativas de algunos personajes que ostentaron las más altas dignidades en distintas ramas del poder público, han sido tales las mutaciones en el carácter de una significativa mayoría de nuestros compatriotas que ya apenas les acompaña en el diario vivir la pasión, la irreflexión, y el miedo. Tan pésimos consejeros convirtieron a gran cantidad de individuos en seres desorientados, irascibles, fanáticos y agresivos cuando no se comparten sus ideas o los de sus endiosados pretendientes al manejo de diferentes cargos. A ese nivel de decadencia se ha llegado sin sonrojo.

El comportamiento se modificó porque los individuos con específicas responsabilidades en esta Nación les importa nada acatar la ley o las normas de conducta. Los infractores a ese nivel, comprometidos en graves denuncias respaldadas en suficiente expediente probatorio, o con investigaciones acumuladas de incontables años en entes ineficaces y complacientes, acuden a los insultos, agravios o amenazas, cuando no a la trivial excusa de calificarse como perseguidos de la ley, o de los funcionarios que tienen la obligación de hacerla cumplir. Lo dicho ha ido calando de manera vergonzosa en el pueblo y ahora, “los pájaros le disparan a las escopetas”. No se pretende que opinen o piensen tal cual uno quisiera, sería una tontería porque se desconocería el espíritu crítico y el respeto que se debe a los criterios divergentes, pero sí a una postura racional.

La intemperancia, la grosería, y el afán de destruir al contrario sin ningún escrúpulo, se apoderó de mucha gente que acude en masa a las redes sociales para desacreditar a sus contradictores, viendo “la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”. Las personas son como son y no de ningún estilo, no como las moldeen o vapuleen mentalmente. El político y escritor romano Cicerón afirmaba ante hechos similares a los narrados que “fuerte es el peso de la propia conciencia...”