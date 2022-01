Son muchos los espacios vacíos que deja el Estado en nuestra sociedad. Existe por ello renuencia de los ciudadanos a expresarse a través de él pues no creen en las actuaciones de quienes lo dirigen, llegando inclusive a no reconocerle ninguna regulación o límite a sus actividades. Esto les sirve de justificación a grupos inconformes que buscan soluciones apelando a la violencia. Esos sectores marginados de la población no se sienten parte de un Estado de cuya construcción han permanecido ausentes y de cuyos servicios nunca han sido beneficiarios. Es lo que está ocurriendo en la actualidad en el Departamento de Arauca.

Arguyen que el Estado no garantiza eficazmente sus seguridades vitales, sus derechos y propiedades, ni es capaz de suministrar adecuadamente los servicios de salud, educación e infraestructura básica a la mayoría de la población. Expresan además que el Estado no representa lo público en general, sino que está al servicio de los grandes intereses económicos, siendo monopolizado por una minúscula clase dirigente cada vez menos representativa de la sociedad.

Esta precariedad de la presencia de Estado en la sociedad se expresa en la debilidad de sus instituciones. La contraparte es una sociedad abandonada a sus propias fuerzas, que solo exige la presencia del Estado como dispensador de servicios y creador de infraestructura, pero le niega el carácter regulador de la convivencia ciudadana y de la vida económica de la Nación. Debemos entonces plantearnos la pregunta sobre la sociedad donde nace ese Estado, sobre esa sociedad que lo conforma de determinada manera y luego se niega a verse reflejada y expresada por él, una sociedad que no acepta su regulación en muchos casos en los ámbitos económico, social y cultural.

Para erradicar esa ola de pesimismo deben impulsarse agresivos programas y asistencia social allí donde se encuentran las áreas más desprotegidas y donde la población está más abandonada, lugares convertidos en el caldo de cultivo ideal para organizaciones al margen de la ley que provocan a todo momento desórdenes, utilizando el manido y deleznable argumento de las reivindicaciones sociales.