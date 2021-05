Con motivo de la celebración de los 70 años de fundada la Universidad de Los Andes, la revista Nota Uniandina de agosto de 2019 publicó apartes de una entrevista realizada el 17 de julio de 2018 en ese centro docente, al ex vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden que ahora regenta los destinos de esa nación. El interés de la misma es traer a colación temas que no pierden vigencia y que son un mensaje especial para los jóvenes que han estado muy activos en los paros nacionales actuales, descartando por supuesto a los vándalos y delincuentes infiltrados en tales marchas.

Biden invitó a los estudiantes a asumir un papel activo en la política, a no despreciarla, y a adoptar una posición fuerte para derrotar la corrupción. Anotó: “jóvenes, si no se involucran, se merecen a sus líderes”. Más adelante anotó que al encontrarnos en un punto de inflexión histórica “se están sucediendo cambios fundamentales que nos presentan oportunidades enormes, pero también peligros serios como el falso populismo que conduce a crear en la población la idea de que la responsabilidad de lo que sucede frente a temas como la desigualdad, o la falta de inclusión es de otros con lo que se incrementa la concentración del poder”.

Otras ideas relevantes en esa charla que se sostuvo en la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo fueron las siguientes: “las democracias no son sostenibles si las personas no creen que, de hecho, tienen acceso a las mismas oportunidades que la persona de al lado”. Citó al filósofo griego Platón para decir que la penalidad que pagan los buenos por no implicarse en la política es ser gobernados por personas peores que ellos mismos. En el tema de la corrupción añadió además las siguientes frases: “para combatir la corrupción, se requiere un sistema económico disponible para todos. Eso implica disponer de un sistema fiscal justo en el que todos paguen sus impuestos para generar ingresos”.

Si lo anterior no se asemeja en buena parte a lo que estamos viviendo en Colombia, por ausencia de unas políticas gubernamentales que apunten en esas direcciones, ¿Qué otra cosa podrá ser?