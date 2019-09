Menciono algunas de las muchas opiniones que se han hecho conocer por diversos medios, alertando a la opinión pública sobre el drama que enfrentamos los ciudadanos cuando debemos escoger a nuestros gobernantes en una sociedad corrompida hasta los tuétanos, con unos dirigentes oportunistas y logreros que sólo defienden sus intereses personales, buena parte de ellos cuestionados por diferentes autoridades. Otros sembrando cizaña, odios y rencores insuperables apostándole más a la guerra que a la paz, todo matizado a través de las redes sociales con mentiras, infundios y calumnias para desconcertar al elector, “pescar en río revuelto” y así seguir montados en un poder que no merecen, pues lo han desacreditado y aprovechado a costa nuestra.

Dice el periodista Alberto Donadío en un especial para El Espectador del 18 de agosto, a los 30 años del asesinato de Luis Carlos Galán, titulado “La política al servicio de la nación”: “... Hoy la elección popular de alcaldes y gobernadores representa un pillaje que garantiza la rotación de delincuentes cada cuatro años. Ya no hay comisiones ni porcentajes en los contratos oficiales, pasó a la historia el CVY (cómo voy yo), pues las cuadrillas que se apoderan de una alcaldía o gobernación se adueñan de toda la contratación con sus mafias...”.

Afirma el gran escritor William Ospina en un audio que llegó a mi celular, donde diserta sobre nuestra situación: “yo no creo que Colombia esté mal porque tenga guerrilleros, ni porque tenga paramilitares, ni porque tenga políticos corruptos. Colombia está mal porque no tiene una ciudadanía capaz de ponerle freno a todo eso (...) a mí me parece que Colombia tiene que cambiar de dirigencia con toda urgencia...”.

El Concejal de Bogotá Juan Carlos Flórez, crítico de la política actual y quien se retira de esa Corporación, en entrevista al diario antes citado recuerda una película mexicana llamada “La ley de Herodes”, cuyo lema que no comparte, es el siguiente: “el que no transa, no avanza”.

Pues bien, observemos que son varias opiniones de personas valiosas y valerosas invitándonos a reflexionar y no permitir que nos sigan metiendo gato por liebre.