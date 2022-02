El acoso y el terror que se vive en los territorios indígenas producto de las amenazas y asesinatos de las disidencias criminales de las FARC, siguen cobrando todas las semanas nuevas victimas, como ocurrió el pasado 14 de enero cuando se produjeron las muertes de los niños líderes ambientales Breiner David Cucuname y Guillermo Chacame, quienes estaban desarrollando sus labores como cuidadores y defensores del medio ambiente en su resguardo Las Delicias del municipio de Buenos Aires, Cauca.

Esta orgía de sangre no se detiene y al gobierno le ha quedado grande la protección de los residentes en esas áreas del país. Como consecuencia vienen los desplazamientos forzados que implica una nueva carga para los municipios o ciudades donde esas personas llegan huyendo del peligro. Este es otro drama que tienen que enfrentar como producto de una insólita violencia.

Mientras no se asuma una política eficaz para contener los bandidos depredadores, ellos seguirán copando con las armas aquellos lugares que de épocas ancestrales son la tierra de los grupos o etnias indígenas y que por lo tanto deben ser respetadas y protegidas. Acá hay un pulso desequilibrado porque estas comunidades no están armadas y solo apelan a sus ritos antiguos como sus bastones de mando para imponer la autoridad. ¿Dónde están los proyectos sociales, educacionales, culturales, etc. para estas regiones?

Colombia ya figura en los registros internacionales como uno de los países donde se violan con mayor frecuencia los derechos de los grupos minoritarios, y en algún momento vendrán las sanciones de los entes protectores de los derechos humanos. Hay un escenario donde afloran el poder malévolo de los criminales y el derecho a la libertad individual, mancillado de manera permanente sin que ninguna autoridad pueda detener estas masacres. La violencia que se ha venido incubando y que se mantiene latente es un calvario que se vive en esas zonas apartadas de los centros del poder. Los ciudadanos se preguntan qué tanto hacen las fuerzas del orden para contener esas andanadas de muerte generadas por la turba de delincuentes que imponen su orden.