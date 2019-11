Democracia representativa

En la mañana del pasado martes, periodistas de la emisora W entrevistaron al rector de la Universidad Externado de Colombia, el destacado jurista Juan Carlos Henao, sobre diversos temas, uno de los cuales referido a la marcha del 21 de noviembre y la opinión sobre la misma. Antes de contestar a dicho interrogante, hizo referencia a una obra que acaba de publicar ese claustro universitario, prologada por él, autoría del escritor francés Dominique Rousseau, titulada “Radicalizar la democracia. Propuestas para una refundación”.

El mencionado profesional apoyándose en el citado texto hace una valoración interesante y asequible sobre lo que ocurre en estas democracias, arguyendo que ellas han quedado atrapadas en el principio de representación, y se han convertido en sus prisioneras. Lo que acontece para lo nuestro es que ya nadie cree en la tal representación, en consecuencia, remitiéndonos a la obra “...la idea democrática vive en los barrios, en las ciudades, en las escuelas y en las empresas, en forma de colectivos informales de ciudadanos que asumen directamente las cuestiones que les preocupan y participan en los grandes debates de sociedad”.

Al estar tan desacreditados los poderes públicos de la Republica, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la única alternativa de los ciudadanos es salir a marchar y protestar, no sólo contra las políticas del gobierno del presidente Iván Duque, sino a hacer conocer que su nivel de credibilidad en lo institucional está en el índice más bajo, y que hay “que barajar de nuevo” como dirían los tahúres. Uno de los más recientes ejemplos fue lo que aconteció en los últimos comicios electorales, donde quedó demostrado un evidente rechazo a lo tradicional, a las malsanas costumbres políticas de antaño, y el inicio de un cambio de personajes en el manejo de lo público para gobernar, lo cual envío un contundente mensaje en las urnas a toda la Nación.

Es que no resulta gratis la inconformidad ciudadana, al no lograrse soluciones efectivas y oportunas a sus necesidades, insatisfechas desde épocas inmemoriales. La reciprocidad gubernamental son más impuestos, una inseguridad galopante, asesinatos impunes de líderes sociales y desmovilizados guerrilleros, etc. He ahí la respuesta...