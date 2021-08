Los gobiernos y quienes aspiran a representar a los ciudadanos en el Congreso – ahora que a pocos meses hay elecciones populares- deben tener presente que cuando se apoya la educación y cultura, se está invirtiendo en la persona y construyendo un patrimonio para la posteridad. Los programas educativos y culturales deben ser adoptados institucionalmente como políticas de Estado, por ende todos los regímenes deberán respetarlos por ser desarrollo de la Constitución Política a través de leyes de la República. Una de las conquistas que la sociedad obtiene a mediano plazo con individuos que logran un buen nivel cultural es que la violencia aminora y se restringe el delito. Somos muchos los que creemos que a este pueblo lo que le ha hecho falta es más educación y menos represión.

Si revisamos de manera genérica lo que ocurre en las escuelas y colegios con los pensum o planes de estudio que desarrollan, la modernidad tecnológica malentendida y mal aplicada, ha optado por abolir de sus programas materias tan importantes como la historia (nacional y universal), la ética, la urbanidad, la cultura cívica, la educación religiosa (sin necesidad de exigir ninguna inclinación en particular), el arte, en fin todas aquellas áreas que hacen del hombre un ser sensible y equilibrado para enfrentar los retos que el futuro le depare. Los educadores deben asumir que están formando seres humanos como ejemplo de vida a sus semejantes, y no robots que todo lo pretenden resolver de manera virtual a través de los computadores o el internet.

Tengo la certeza que si el esquema educativo al que hemos aludido se hubiera mantenido y mejorado, el país se habría ahorrado la vergüenza de observar el desfile de jóvenes lideres o dirigentes rumbo a la cárcel por tener estas falencias, o inclusive muertos por preferir los halagos del poder a cualquier precio, a una vida digna y ejemplar. Resulta lamentable para una comunidad recordar que existieron generaciones perdidas, producto de la ambición y el dinero fácil, integradas por individuos carentes de una formación educativa que los hubiera apartado del delito.