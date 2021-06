Después de revisar las imágenes publicadas en este diario el pasado jueves 10 de junio que reflejan los daños y destrozos causados a diferentes monumentos que adornan el espacio público de la ciudad, lo mínimo que se puede afirmar frente a estos actos demenciales, es que es el colmo, una vergüenza, que hayan afectado de manera tan significativa y grave los mismos, que han servido a la metrópolis para embellecer su entorno y hacerlo más grato a los ojos de propios y extraños. En verdad no existe ninguna justificación para tamaño despropósito, así las protestas sean válidas y tengan razón de ser, porque lo que se logra con tan salvaje vandalismo es desvirtuar el mensaje de las mismas.

La infiltración en esas marchas por parte de grupos delincuenciales que solo buscan el desorden y el caos, se evidencia con estas perversas conductas. Es entonces cuando los ciudadanos nos preguntamos, dónde está la autoridad para impedir esos desmanes y capturar a estos sujetos, poniéndolos a buen recaudo para después judicializarlos de acuerdo a las normas del Código Penal. Todas las obras artísticas que fueron vilmente agredidas son autoría de grandes artistas que con especial empeño y dedicación las ofrecieron a la ciudad, en algunos casos con precios significativos sufragados con los impuestos que se pagan a nuestra urbe, como ocurrió con la bella escultura del maestro Fernando Botero, quizás el pintor y escultor vivo más importante en el mundo.

Conocedores los bandidos de la debilidad de las leyes colombianas aprovechan tales circunstancias para obrar sin temor y total descaro, ante la mirada impotente de todas las personas y de las mismas autoridades. Mientras en Colombia no haya mano dura para frenar estas conductas dolosas, estos deplorables hechos seguirán ocurriendo. En otros regímenes más serios, disciplinados y donde se exige respeto al espacio público esto no ocurre. Por ejemplo en Europa, Singapur, Corea del Sur, etc. Allí los neutralizan y así acaban el problema. Como bien lo dijo hace poco una caricatura de este periódico: “...ellos practican el arte de la destrucción...”.