Hace más de 30 años, Oriana Fallaci, una de las periodistas y escritoras italianas de más prestigio, ya fallecida, le hizo una entrevista a Robert Jungk, autor de la obra “El mañana ya está aquí”, bestseller que conmocionó a Europa y Estados Unidos. Una de sus mayores preocupaciones era la proximidad del año dos mil y el aumento desmesurado de la población que aún en esta época continúa. Anotaba que en los últimos cien años, la humanidad había consumido más bosques, hierro, carbón y demás combustibles fósiles que desde el comienzo de su historia. Alertaba que no habría espacio para albergar más gente a la tasa de crecimiento que avanza la población. Señalaba que la única manera de evitar los nacimientos, era convencer a la gente de tomar anticonceptivos, hacer planificación familiar, cobrando más impuestos a quienes tengan muchos hijos, pues tener un hijo es un lujo que cuesta. Otras frases que siguen vigentes y de actualidad para la mayoría de las personas son las siguientes:

“...Un hombre que no ha nacido pertenece a la nada. Un hombre que ha nacido es un capital precioso que hay que conservar el mayor tiempo posible...cuando el Papa vino a Nueva York afirmó que todos debemos disfrutar el banquete de la vida...Si nosotros hemos nacido ¿por qué no permitir que nazcan y vivan otros?. Porque ya no será un banquete, sino una mesa vacía...” Los científicos han comprobado que los hombres como los animales, se vuelven enfermos y neuróticos cuando viven en poco espacio, sin ver el mar, el cielo abierto, los árboles. La belleza de la tierra ha ido desapareciendo porque el hombre la ha tenido que aprovechar no para disfrutarla, sino para sobrevivir. Observen ustedes como todos los días en esta ciudad individuos sin control, saquean los bosques cercanos para vender flores nativas a personas naturales o a negocios, pues presumimos no tienen para el sustento diario. La gran crisis de alimentos que previó la FAO hace más de tres décadas, ya llegó y la desnutrición del cuerpo conlleva la del alma. El Diluvio no fue querido por Dios, fueron los hombres quienes lo buscaron.