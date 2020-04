En estos días he leído y escuchado por diferentes conductos, opiniones de todos los perfiles (económicas, políticas, sociales, personales, etc.) sobre cómo esta pandemia va a producir transformaciones sustanciales en la vida de las personas, y en el futuro de las sociedades. Como dijo en alguna ocasión el poeta inglés Lord Byron: “(...) en resumen yo no niego nada, pero dudo de todo (...)”. En el mundo han existido dramas similares que han golpeado con dureza la naturaleza humana, y en principio todo cambia, para que nada cambie. Veamos: en sectores como la salud, la economía, las actividades sociales, el comercio, la industria, el empleo, por señalar algunos, el desbarajuste va a ser desastroso, y los números y estadísticas de los analistas expertos, no mienten.

Este traumático y doloroso escenario va a producir entre nosotros y a nivel mundial –por la fuerza de las circunstancias, no por políticas de Estado previstas con juicio- unos cambios estructurales evidentes aplazados por desidia de los gobernantes, ahora ejecutados improvisando y a las carreras. Por ello, volviendo a Byron, yo dudo que después del temporal y al regresar la calma, las relaciones interpersonales, el manejo del poder y la riqueza en manos de unos pocos, las inútiles y crueles guerras, y muchas más conductas dañinas y perversas que flagelan a diario a las personas, por obra y gracia de un espíritu superior vayan a cambiar drásticamente. Ojalá fuera así, es una utopía deseable.

Pero es que lo que ahora hemos comprobado con esta tragedia, es peor de lo que ya sabíamos: inequidad social exagerada, insolidaridad, miseria, codicia y ansía desmesurada de mando, consumismo vulgar y feroz, etc. Esto nos muestra que van a seguir los mismos con las mismas, de pronto, al pescar en río revuelto, con más poder. Y los de en medio, sacrificados, como siempre ha ocurrido, por ser el refugio predilecto de los poderosos. Por ende, también me identifico con una de las citas del genial ensayista francés, Michel de Montaigne, cuando expresa: “(...) el hombre es cosa vana, variable y ondeante (...)”. Y eso es poco...