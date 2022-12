Gestores de Paz

La propuesta del presidente Gustavo Petro de sacar de las cárceles a individuos que estuvieron en la ‘primera línea’ durante las marchas de protesta del año anterior, 2021, ha generado diferentes reacciones en el ámbito nacional al punto que los primeros en cuestionar esta determinación han sido los jueces y fiscales que con sus decisiones jurídicas no solo han hecho las imputaciones por los delitos cometidos por esa horda de vándalos, sino que también hay varios condenados que están en prisión pagando por sus hechos que no fueron para nada simples manifestaciones, sino que infringieron seriamente distintos artículos del Código Penal.

Si se revisan otras opiniones con cuidado, comparto lo afirmado por el Fiscal General Francisco Barbosa que recoge la última revista Semana: “las imputaciones y las acusaciones se dieron por la comisión de delitos que no tenían nada que ver con las protestas. Aquí nos enfrentamos a delincuentes, no a manifestantes. Aquí los únicos que merecen pasar una buena Navidad son los ciudadanos que han cumplido la ley (...) Las decisiones judiciales no pueden ser intervenidas por otra rama del poder público.”

De otra parte, es de interés lo dicho por la Procuradora General de la Nación al señalar que los partícipes de los hechos de violencia en las circunstancias atrás anotadas, tienen repercusión penal y deben ser investigados por la justicia. “La primera línea no tiene definición jurídica. La Ley 2272 es para aquellos que tienen que ver con grupos armados ilegales. Una cosa son ellos, pero otra los que cometieron delitos en el marco de las protestas.”

Es que constituye un desestimulo y un pésimo mensaje a la sociedad premiar con la excarcelación a estos bárbaros que cometieron cualquier cantidad de fechorías y daños, no sólo en Bogotá sino en diferentes lugares del país donde se registraron actos criminales que no pueden ser exculpados vía decreto presidencial que a todas luces es inconstitucional y lo que busca básicamente es un fin político, totalmente adverso a la legislación que regula el tema de la libertad. Es la total impunidad. ¿Y las víctimas y el Estado Social de Derecho en que quedan?