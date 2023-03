Hace pocos días el periodista Yamid Amat en su programa de entrevistas, invitó a la Alcaldesa Mayor de Bogotá Claudia López, y ya al final de la sesión le preguntó que en su criterio cuales eran los problemas más graves que tenía en este momento el país, a lo que respondió: el hambre y la impunidad. Si nos detenemos en el primero de ellos, recuerdo que en campaña electoral el hoy presidente Gustavo Petro insistía con razón, que era inconcebible en una Nación como Colombia rica en tierras para la agricultura, que se registraran niveles de pobreza tales que millones de personas no podían tener las tres comidas diarias, y en muchos casos ni dos, o ninguna. Me parece observarlo reiterando que ese sería su primer foco de atención como mandatario. Pero el tiempo transcurre, ya van casi ocho meses de su periodo y las cosas no han cambiado. La inflación sigue al alza (13.8%) los alimentos y servicios cada vez más costosos, y nada de nada. Una cosa es ser candidato, y otra ser presidente.

En lo que atañe a la impunidad, esta si que golpea a la comunidad en general. Es una lacra social. La forma como se aplican las leyes favorecen a los delincuentes que no calientan celda en cárcel cuando ya están afuera. El proyecto de ley de sometimiento, es del Estado a los bandidos y no viceversa. Resulta deprimente comprobar como facinerosos con múltiples entradas a prisión son dejados libres al otro día para que sigan con su racha de delitos. La desmoralización colectiva de la ciudadanía se agrava aún más con las nuevas propuestas de excarcelación. El ideal de la justicia penal es el máximo de defensa social, y el mínimo de impunidad. De lo contrario las leyes serán siempre rey de burlas como acontece en este país. Da grima y vergüenza comprobar como criminales que han abusado de mil maneras contra los ciudadanos, se pasean orondos por el Código Penal sin ningún pudor, retando a la autoridad. Esperamos que estos dos temas no salgan de la agenda presidencial y sean enfrentados con valor y justicia.