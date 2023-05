Hechos graves

Lo ocurrido la semana anterior cuando el presidente Gustavo Petro afirmó ser el jefe del Fiscal General Nación, Francisco Barbosa, no solo es un error de interpretación constitucional a la luz de los artículos 113 y 115 de la Carta Política, sino que además es el desconocimiento flagrante de la tridivisón de los poderes públicos, pues la Fiscalía hace parte de la Rama Judicial. Esa actitud de pretender convertir al Fiscal en su subalterno atenta contra el corazón de la democracia y el Estado de Derecho al desconocer la separación de las ramas del poder público, y por ende viola la autonomía e independencia propia de ellas, afectando también la colaboración armónica que debe existir, tal como lo ha sostenido desde hace tiempo la Corte Constitucional en múltiples sentencias.

El asunto no es de poca monta pues desde diferentes orillas de la Nación se ha rechazado esa amañada posición del ejecutivo a través de diferentes comunicados de los entes judiciales como la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, a lo cual se ha sumado un número muy significativo de ex - magistrados de todas esas altas Cortes. A lo anterior podemos agregar lo expresado en un trascendental comunicado suscrito por más de 30 ex – presidentes Iberoamericanos que se unieron a la protesta por esta absurda declaración del presidente Gustavo Petro.

Este enfrentamiento entre dos de los más altos dignatarios del Estado, han generado entre los ciudadanos, estupor, incertidumbre y alarma. No es para menos. Todos hemos quedado asombrados de la fácil o ninguna lectura sopesada y reflectiva que de la Constitución ha hecho el presidente Petro. Recordemos además como sus posiciones en el manejo de la Nación se han venido radicalizando y por esta vía ha incitado desde el balcón de la casa de Nariño a un levantamiento popular si no se le aprueban sus reformas como el las quiere. Todo lo anterior es muy grave pues ya sabemos cómo ha empezado en estos cortos 9 meses de su mandato, pero no sabemos con qué otras sorpresas va a continuar deslumbrándonos. Quedamos a la expectativa de otras salidas en falso que están minando la credibilidad del Gobierno.