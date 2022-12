Las informaciones de prensa dan cuenta por esta época de riñas y agresiones en Bucaramanga y su área metropolitana, producto de los altos niveles de intolerancia, ubicándonos de manera deshonrosa como uno de los lugares donde la agresividad, la falta de cultura y la violencia son cotidianos y en muchos casos provocados por asuntos de poca trascendencia. Hay casos en que algunas personas se sobrepasan en sus conductas, lo que tampoco justifica un homicidio o asesinato pues en tales casos habrá que acudir a la autoridad evitando así un mal mayor. El que estos comportamientos reprochables vayan en aumento, habla muy mal de nuestra comunidad, demostrándonos que aún quedan rastros de barbarie entre nosotros, sin justificación alguna.

A este respecto vale decir que las personas por lo general no son tolerantes, comprensivas o amables pues en algún lugar recóndito de su condición humana anida la agresividad. Si somos calificados como seres racionales debemos tener en cuenta que ante cualquier provocación debemos pensar antes de actuar, para no identificarnos con los animales, como está ocurriendo en esta ciudad. En verdad, la tolerancia no es una calidad congénita, es necesario adquirirla. Hay que empezarla a construir desde el hogar, el colegio, la universidad, desarrollando una pedagogía creativa que permita al individuo ser el constructor de su propia esencia y artífice fundamental de su desarrollo moral, intelectual y social. A esto también deben contribuir – y de qué manera-, las autoridades que ejercen funciones preventivas impulsando programas gubernamentales en pro de la tolerancia que a la postre redundan en beneficio de todos, pues habrá menos asuntos trágicos por resolver.

Vale la pena preguntarnos qué tanto han hecho hasta el momento alcaldías como la de Bucaramanga a través de sus entes educativos para promover la tolerancia con campañas cívicas en espacios públicos, acompañadas de eventos culturales que no implican mayor costo y sí grandes beneficios. No las conocemos. Como decía Voltaire: “Todos estamos llenos de debilidades y errores, perdonémonos recíprocamente, es la primera ley de la naturaleza”. Nota: Feliz Navidad y Año Nuevo. Esta columna sólo volverá a aparecer hasta el 19 de enero de 2023 por vacaciones de su autor.