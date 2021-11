En la revista Nota Uniandina de la Universidad de Los Andes de abril de 2019, se registra que el día 17 de julio de 2018 fue invitado por la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo el 47 vicepresidente de Estados Unidos -hoy presidente de esa nación, Joe Biden-, para dialogar entre otros temas sobre el papel de los jóvenes en la dirección de los países y como resulta pertinente que ellos hagan parte de ese conglomerado social que define el rumbo y la posición de los Estados ante la comunidad internacional. En el diálogo que sostuvo con el periodista Juan Carlos López, jefe de la delegación de la cadena de noticias CNN en Washington este curtido político “instó a los estudiantes a asumir un papel activo en la política, a no despreciarla, y a adoptar una posición fuerte para derrotar la corrupción”.

De otra parte, “citó al filósofo griego Platón para decir que la penalidad que pagan los buenos por no implicarse en la política es ser gobernados por personas peores que ellos mismos. Si no se involucran, se merecen a sus líderes... no hay duda de que estamos en un punto de inflexión de la historia mundial; estamos en medio de la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial, la digitalización, guerras mundiales que nos presentan oportunidades enormes pero también peligros serios”.

“Uno de ellos es el falso populismo que conduce a crear en la población la idea de que la responsabilidad de lo que sucede frente a temas como la desigualdad o la falta de inclusión es de otros, por lo que se incrementa la concentración del poder. Las democracias no son sostenibles si las personas no creen que de hecho, tienen acceso a las mismas oportunidades que la persona de al lado”. En Colombia estamos ad portas de unas elecciones cruciales para el destino del país tanto en el Congreso como en la rama ejecutiva, por ello los jóvenes deben involucrarse en ellas si no queremos seguir siendo mal gobernados. La alerta o el mensaje lo da un ciudadano americano que conoce bien la política.