A propósito de los comicios electorales que se avecinan, han venido a mi mente una serie de premisas que pueden servir al ciudadano que va a concurrir a esta justa electoral. Nuestro sistema democrático con todas sus imperfecciones, es mejor que una dictadura o una tiranía. Observemos lo que ha pasado en países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, regímenes en donde están coartadas todas las libertades y el voto es algo amañado y direccionado por esos gobiernos. De otra parte, al momento de depositar nuestro voto, reflexionemos sobre a quien vamos a apoyar, porque hay unos políticos o la mayoría que han incumplido sus promesas y no saben diferenciar la amistad, de la complicidad. Acá cabe el aforismo que dice: “Al canalla y al villano no hay que darle vara en mano”. Además de lo anterior, no votemos en blanco, hagámoslo por alguien en particular porque también hay buenos candidatos. El día de mañana no debemos arrepentirnos al saber que otros decidieron por nosotros porque “la peor decisión es la que no se toma”.

Algunas de estas campañas políticas fueron adelantadas con estridencia, bullicio y en más de una ocasión la manera de descalificar a los contradictores fue apelando a las agresiones verbales, lo cual desacredita a su promotor. “El insulto es la razón de quien la razón no tiene”. Recordemos que hay políticos que aparentan estar en trance de retiro y han decidido entregar su fuerza electoral y toda la infraestructura de sus movimientos a otros personajes que pretenden asumir los liderazgos. Poco debemos creer en eso porque la política es un bicho incurable. Tras bambalinas siguen los mismos moviendo los hilos del poder, o si no qué podemos pensar de los expresidentes colombianos que siguen haciendo campaña a los candidatos de sus preferencias. El escritor español Jacinto Benavente decía que “los políticos y los gatos siempre hallan una ventana para volver a casa”. No es raro que en estas elecciones se den sorpresas a manera de voto – castigo contra los ineptos e incapaces porque es bueno hacer referencia a la frase que enseña lo siguiente: “el buey manso, al fin embiste”.