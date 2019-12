Cualquiera se sorprende y mira con pesimismo lo que acontece con la cultura ambiental en Santander, al enterarse por este diario hace pocos días y ADN en la Sección Actualidad del pasado 14 de diciembre, que para adelantar los trabajos de la vía “Conectante C1-C2” que se proyecta en el Cerro La Judía en Floridablanca, se van a talar entre 10 y 15 mil árboles que arrasarán flora y fauna de un sector privilegiado que con certeza afectará el clima, disminuirán las lluvias, aumentará la contaminación, contribuyendo de mala forma a la salud de sus habitantes. Si esa obra se lleva a cabo, tal bosque natural que allí se consolidó hace varios cientos de años, desaparecerá en unos meses. ¿Esa vía no la podían ejecutar por otro sector donde se causaran menos perjuicios ambientales?

Las autoridades municipales no se eximen de responsabilidad con la prédica elemental y nada afirmativa de que la ANLA ya otorgó la licencia ambiental para semejante ecocidio. Los servidores públicos en múltiples ocasiones se han equivocado otorgando permisos, autorizaciones, licencias, etc., a lo cual se suma la falla de las veedurías que las Corporaciones Ambientales, Procuraduría, Fiscalía, Personería, etc., dicen realizar a esas iniciativas. Cuando se lee el artículo del ADN se menciona que “...la Concesión Autovía Bucaramanga-Pamplona no tiene concesión de agua...”. También que faltó socialización del proyecto y además “...que en el Estudio de Impacto Ambiental el contratista y la Anla no tendrán claridad sobre los nacimientos de agua...”.

En estos momentos alguien podrá decir de manera cínica e interesada que si fracasó rotundamente en Madrid (España) la Cumbre de la Tierra sobre cambio climático, qué más da si por acá se sigue deforestando y arruinando lo poco que nos queda de entornos ecológicos. Esta es otra vergüenza más en donde presuntamente se violará el Código Ambiental, y cuyas consecuencias a corto plazo será más sequía y menos agua. Pobre Floridablanca... y el Departamento con lo que está pasando. ¿De qué liderazgos se puede hablar?.

