Los últimos hechos de violencia ocurridos en diferentes sectores del país, en especial en el Cauca, donde se ha retornado a las masacres con particular sevicia hacia los dirigentes y guardias indígenas, ratifica lo que prominentes analistas, como el recién fallecido periodista y escritor Alfredo Molano, han señalado durante años como la causa de este fenómeno: la ausencia del Estado en aquellas zonas, siempre excluidas de los proyectos de desarrollo social, económico y cultural. Razón tenía el mencionado sociólogo en una de sus últimas entrevistas dada al periodista Santiago A. De Narváez, diario virtual Pacifista.tv, el pasado 4 de junio: “El sentido de la historia en Colombia está vinculado a la exclusión...”. Y además agregaba que en este país hay algunos que dicen “... que la guerra se acaba matando al otro, no juzgándolo...”.

Estos serios planteamientos nos recuerdan que es ahí donde se explica nuestro conflicto armado, las atrocidades que se presentan a diario y cómo los gobiernos buscan “tapar el sol con la mano”, implementando solo políticas de mera fuerza, olvidando que si estas no van acompañadas de la asistencia integral a la población, no producirán resultados a corto, mediano o largo plazo, como ya se está comprobando.

Tan protuberante es la inseguridad en esas regiones que el Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, trasladó su oficina al departamento del Cauca, al ser evidente que las mafias narcotraficantes, los delincuentes de la minería ilegal y las disidencias guerrilleras, han copado y están desplazando comunidades enteras de sus lugares ancestrales a sangre y fuego. Lo único que les importa es defender sus emporios de marihuana y coca, aliados con siniestros carteles mexicanos que creen poder legitimar su ilegal negocio acudiendo al terror. No más espejo retrovisor. Los ciudadanos necesitamos hechos concretos, no culpas a sus antecesores. Asumieron una realidad y han sido inferiores para enfrentarla. No basta la palabrería o los discursos tibios, sino resultados efectivos. De lo contrario creeríamos que sus ejecutorias van en contravía con lo pregonado cuando aspiraban a gobernar, ofreciéndonos un panorama que hasta el momento no observamos con claridad.