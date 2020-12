Por esta época de Navidad y Año Nuevo el problema de la mendicidad se acrecienta. Es una triste realidad que desborda a las propias autoridades. Se olvida uno de los mandatos de nuestra Constitución Política, como es el derecho fundamental a la igualdad que ordena al Estado, adoptar medidas a favor de grupos marginados y discriminados. Aun cuando buena parte de la responsabilidad de este problema le incumbe a la Nación a través de quienes la dirigen, el no satisfacer cabalmente sus obligaciones sociales, conlleva a que muchos individuos apelen a la mendicidad y la conviertan en una diaria costumbre, y así establecer una forma lucrativa de subsistir a costa de los demás.

Alguien decía de manera irónica y cruel que el mendigo es un invento útil: no puede pedirse un servidor mas barato de nuestra conciencia. Quizás por ello la gente para no soportar esa carga, termina cediendo al que pide limosna. Si bien es cierto que la caridad es una de las virtudes teologales que se asimila con la actitud humanitaria que debe identificar a todos frente al desposeído, también lo es que esta no debe confundirse con la mendicidad. Tal conducta cuyo propósito por quienes la practican es pedir limosna, dista mucho del compromiso altruista que debe primar en toda sociedad, donde los que más tienen o han sido beneficiados por la abundancia, asuman el deber de compartir en alguna proporción con los que poco o nada tienen.

Las campañas que se emprenden con regularidad por entes serios y respetables en procura de asistencia caritativa para combatir el desarraigo, el hambre, la salud, incluidos la falta de vivienda y el empleo, de miles de individuos golpeados por la ausencia de oportunidades en una comunidad, son obras que merecen todo el respaldo ciudadano. Si las personas quieren dar su aporte y contribuir a remediar esta situación, lo deben hacer a través de fundaciones o por entes constituidos por empresarios y dirigentes, y no a cuenta gotas.

Nota: Por vacaciones de su autor, esta columna volverá hasta el 14 de enero de 2021. Feliz Navidad y Año Nuevo.