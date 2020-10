En la revista Bocas de noviembre de 2013 -que no ha perdido vigencia-aparecen, entre otros artículos, sendas entrevistas a dos eminentes colombianos que han hecho historia en sus profesiones a nivel nacional e internacional, cosechando múltiples premios y reconocimientos. Uno de ellos es el neurólogo y científico Rodolfo Llinás, conocido por sus exitosas investigaciones sobre el cerebro en diferentes centros médicos de los Estados Unidos, en especial en la ciudad de Nueva York.

Al ser preguntado sobre la vida, expresó: “Yo pienso que la vida es medio sueño. Entonces siempre se está soñando. Nosotros somos un estado en sueño modulado por los sentidos. Un estado onírico”. Sobre la religión católica: “Es la multinacional más poderosa y antigua del planeta, con mas de 2000 años. Es el terrateniente mas grande del mundo y mueve así como 70 trillones de dólares”. Sobre la realidad: “A la realidad no hay que tenerle miedo. Si no se le tiene miedo, la realidad a uno lo quiere. Si uno le tiene miedo a la realidad, la realidad le hace pistola a uno”.

El otro personaje es el “arquitecto de la guadua”, residente del barrio La Candelaria de Bogotá, escéptico y con gran reputación en varias capitales del mundo, en razón a su trabajo. Interrogado sobre si creía en un gran arquitecto del universo respondió: “Yo no pienso en eso. Para negar a Dios hay que tener fe, y yo de eso no tengo ni para lo uno ni para lo otro. Me importa lo mismo que yo le importo a Dios, o sea, nada...” Sobre la educación expresó: “Un profesor no puede pagar el parqueadero donde deja el carro para dictar la clase que dicta, con lo que le pagan por dictarla. Ni puede pagar la educación de su hijo donde dicta las clases... así es muy fregado”.

A manera de complemento traigo a colación un verso de un poema del maestro León de Greiff: “Voy a encerrarme en mi silencio, de donde no debí salir. Cuando se ha de retornar, se debe siempre no venir”.

Para quienes buscamos refugio en reflexiones sobre diversos temas.