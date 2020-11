Esta revista ha sido de antaño un referente obligatorio a la hora de informarse. Se manejan multiplicidad de temas de manera profesional y con buen periodismo. Aspiramos a que su perfil siga estando dentro de estos parámetros. Lo decimos por cuanto en la última revista Semana aparece un titular que dice “Comienza una nueva era.” Dicho encabezamiento es complementado a renglón seguido por un editorial donde se expresa que se trata de una “transformación en marcha” agregando que “no podemos tenerle miedo al cambio.” Se afirma que “nuestra misión será la búsqueda de la verdad” y que la lealtad será con los lectores y la patria. Reza un aforismo conocido “que a la gente hay que creerle.” Por ende lo ideal será que tan buenas intenciones sean verdades en la realidad.

Sin embargo, para quienes somos suscriptores y el resto de ciudadanos que tienen acceso a este semanario, no todo lo que ahí se comenta o expresa es producto de un mero cambio o transformación. El que los más destacados periodistas y caricaturistas que por años enaltecieron con su pluma o lápiz a Semana se hayan retirado en masa de su tarea como columnistas o cronistas, no deja de generar inquietudes sobre su oficio. ¿Existen circunstancias más de fondo que se identifican con no aceptar una nueva dirección o con políticas de manejo editorial que no son compatibles con su pensamiento, valores o directrices plasmados cada ocho días con total independencia o franqueza? No lo sabemos. Eso solo lo podrán aclarar los directos comprometidos en ese retiro. El vacío es notorio.

Ya no podremos acercarnos de entrada a esos artículos, columnas o imágenes. No solo era el buen humor lo que atraía al lector, sino la autonomía de lo que transmitían con argumentos contundentes e irrefutables. En verdad los nuevos colaboradores tienen por delante una tarea monumental para ganarse la presea de la credibilidad de sus lectores. Esta no la podrán acariciar si no se les permite actuar con libertad e independencia. Los que se fueron dejaron un punto muy alto al cual aspiramos los nuevos lleguen pronto.