Una cosa es un desaparecido en el sentido coloquial del término, es decir, persona de la que no se sabe su paradero, y otra una víctima de “desaparición forzada”, un calificación internacional que exige que haya prueba de que una persona estaba privada de su libertad en poder del Estado y se niegue a admitir esa privación o no se de información sobre su paradero.

Por muchos años no se supo del paradero de los once supuestos desaparecidos en el Palacio de Justicia. Pero hay mucho trecho para establecer que fueron víctimas de desaparición forzada. El trabajo de la Fiscalía y Medicina Legal muestra que, al menos con ocho ya identificados, no hubo desaparición forzada. En sus casos o se entregaron los restos como si fueran los de otra persona o se encontraron dentro de los restos exhumados en 1998.

¿Por qué no se identificaron antes? Primero, porque el manejo de la escena, los procedimientos de identificación y entrega de cuerpos tras la recuperación de Palacio fueron un desastre; segundo, porque antes no se contaba con las especialidades forenses y desarrollo tecnológico que se tienen hoy; y porque por muchos años no hubo ningún interés en la Fiscalía en establecer lo que verdaderamente ocurrió.

En 2013, la Corte Interamericana abrió un caso por estos “desaparecidos”. Fui designado agente del Estado y mi respuesta a la demanda fue que debíamos reconocer errores en el manejo del Palacio tras la recuperación y fallas en el sistema de administración de justicia, incapaz por décadas de dar respuesta a los familiares. Pero me negué a reconocer que había “desaparecidos forzados”, excepto Irma Franco, porque en el examen del caso no había pruebas inequívocas de que los “desaparecidos” hubieran salido vivos, ni de que hubieran quedado en poder del Estado, y porque ya entonces había información suficiente para deducir que los “desaparecidos” en realidad eran no identificados o identificados equivocadamente. Esa posición me costó el ataque sistemático de funcionarios del Gobierno que creían inconveniente cuestionar la idea mito de los “desaparecidos”. Como los hechos eran contrarios a lo que me pedían, renuncié al mandato.

Colombia fue condenada en 2014 por nueve desapariciones. Pero la Corte no condenó “respecto de los casos específicos de Norma Esguerra y Ana Castiblanco [cuyos restos fueron identificados en el 2000 y el 2013, porque] existen indicios que ... apuntan a su fallecimiento dentro del Palacio”. Exactamente lo mismo se puede decir hoy de los seis identificados desde entonces.

¿Desaparecidos en el Palacio? Salvo Franco, parece que no. Aún faltan restos por identificar.