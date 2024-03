La actividad inmobiliaria un buen negocio

A través de los tiempos se ha demostrado que la inversión inmobiliaria es una de las actividades más sólidas y de menos riesgo económico, especialmente en los países en los cuales la propiedad es un derecho que tiene todo ciudadano. Hoy, cuando otro tipo de inversiones han sido consideradas como riesgosas, unas veces por abusos y otras por falta de control del Estado, la propiedad inmobiliaria toma un gran impulso.

Una de las bondades que tiene esta clase de inversión es el mayor valor que genera el inmueble a través del tiempo. Para dar un ejemplo: el promedio de incremento de la finca raíz en el Área Metropolitana de Bucaramanga para el año anterior se acercó al 19%. Otra variable se deriva del precio de los arriendos, que aunque existen unas limitantes dentro de los inmuebles destinados a vivienda, según estudios realizados por Unifianza, estos subieron en el año 2012, en un promedio del 8%.

Otra característica de esta inversión es que su renta no se encuentra gravada de manera especial, como sucede en algunos países. La única carga tributaria diferente la tienen los arrendamientos de establecimientos de comercio que tienen una tasa del 10% del IVA.

Es así que la renta en la actividad inmobiliaria es la mejor alternativa para aquellas personas que no tienen alguna iniciativa productiva en qué invertir, porque su dinero no pierde vigencia y su renta aumenta a través de los años en forma mayor a los índices de rentabilidad que tienen otras alternativas económicas del mercado.

Nota: En la nueva reforma tributaria, propuesta por el Gobierno, se quiere aumentar del 10% al 16% el IVA para los inmuebles destinados a comercio, medida esta que conllevaría la evasión por parte de los arrendadores, ya que en Colombia la mayoría de estos inmuebles son arrendados por particulares, sobre los cuales no existe ningún control fiscal.