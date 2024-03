En riesgo la ley de vivienda segura

La ley 1795 de 2016, también conocida como ley de vivienda segura o ley Space, reglamentada por el decreto 282 de 2019, estableció que el constructor o enajenador de vivienda nueva deberá otorgar garantía del proyecto urbanístico mediante la constitución de una fiducia, garantía bancaria o póliza de seguro, para cubrir los riesgos de la construcción por 10 años. De la misma manera esta normativa exige que la construcción se lleve bajo el control de un profesional que elaborará un dictamen técnico con el que garantice que la construcción se realizó acorde a la licencia otorgada por la autoridad urbanística.

Pero el precedente jurisprudencial que dejó la sentencia SC3839-2020 exonerando a la aseguradora del pago de la póliza de responsabilidad al considerar válida y aplicable una de las cláusulas del contrato que excluía los daños derivados de errores de cálculos o diseños erróneos, situación que se logró demostrar en ese caso, nos deja algunos interrogantes para casos futuros.

Aunque el decreto 282 de 2019 exige lo que debe tener la póliza decenal para proteger a los compradores y dar mayor control a la actividad constructiva; esta interpretación judicial puede llevar a obstaculizar la intención de la ley. Por lo que nos podemos preguntar: ¿Quién respondería cuando quien debe hacer la supervisión técnica no lo hace responsablemente?, ¿Qué cláusulas adicionales a las establecidas por la ley se incluirán en el contrato de seguro para evitar cumplir con esta responsabilidad? ¿A quién se le reclamará en el evento que la aseguradora no pague y la constructora, ni el supervisor técnico existan?

Esta póliza, llamada “todo riesgo” que termina cancelándola el consumidor inmobiliario dentro del costo de su unidad privada, podría terminar no siendo una verdadera garantía para el riesgo que se tiene cuando las construcciones no son hechas acorde a las disposiciones técnicas y legales. Ojalá se analice esto a la hora de tomar las pólizas y que la compra de vivienda no se convierta en una actividad de alto riesgo, ante la falta de compromiso social de todos los que intervienen.