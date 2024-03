Las asambleas: un acto político

Opinión de Ramiro Serrano

Compartir

El ejercicio de mi profesión me ha enseñado a través de los años que las decisiones que se toman en las asambleas son más basadas en la emoción, en los odios o amores; causando frecuentemente divisiones internas.

La ley establece que en las asambleas “las decisiones adoptadas de acuerdo con las normas legales y reglamentarias, son de obligatorio cumplimiento para todos los propietarios, inclusive para los ausentes o disidentes, para el administrador y demás órganos, y en lo pertinente para los usuarios y ocupantes del edificio o conjunto”, de modo que las motivaciones y el lugar desde donde se hacen los debates para tomar decisiones en la asamblea afectan incluso a aquellos que no quieren hacer parte del conflicto.

La falta de objetividad y criterio a la hora de tomar decisiones lleva a que tengamos presupuestos inadecuados, un equipo de administración con una sola corriente que termina no haciendo control de la persona jurídica, y unas decisiones que muchas veces no favorecen a todos, sino unos pocos. Con esto no estamos manifestando que debemos incentivar las rivalidades y las diferencias en los edificios o conjuntos, sino por el contrario, que debemos tener la capacidad para no perder la independencia y poder decidir buscando lo que más nos favorece: como un presupuesto acorde a las necesidades, un consejo integrado por personas con diferentes saberes y conocimientos identificados con la ley y los reglamentos de propiedad horizontal.

No debemos tampoco perder de vista que muchas veces esos odios o malas escogencias conllevan a impugnaciones de decisiones de asamblea que terminan siendo es un costo adicional para el presupuesto del edificio, al tener que contratar abogados; profundizando aún más las diferencias entre vecinos y propietarios. Mientras no tengamos la capacidad de aceptar las diferencias entre los vecinos, mientras no se respeten y acepten las decisiones de las mayorías y no aceptemos la institucionalización de las normas que establecen la propiedad horizontal; no estaremos preparados para vivir en este tipo de comunidad.

Que esta semana de reflexión y crecimiento espiritual nos sirva para comprender que no estamos solos en este mundo y que la empatía, como la capacidad de entender y respetar el pensamiento del otro es la base para aprender a vivir en una sociedad. Y que nuestras decisiones siempre van a tener consecuencias sociales y patrimoniales.

Por: Ramiro Serrano Serrano | ramiro@serranoserranoabogados.com