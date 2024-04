Reciclar: ¿para qué?

Opinión de Ramiro Serrano.

Con la resolución 2184 de 2019 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció la clasificación de residuos con el objetivo de contribuir al cuidado del medio ambiente y reducir la huella de carbono de todos los hogares y empresas colombianas; así como también lograr la viabilidad de los rellenos sanitarios habilitados en el país.

A partir de esta resolución debemos hacer la clasificación de nuestros residuos así: 1. La bolsa blanca: para los residuos aprovechables limpios y secos, como plástico, vidrio, metales, papel y cartón. 2. La bolsa negra: Para los residuos no aprovechables como el papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados, entre otros. 3. La bolsa verde: Los residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín, etc. Quien no cumpla con este mandato legal puede incurrir en los comparendos ambientales establecidos en la Ley 1259 de 2008.

Hoy que la mayoría somos conscientes de la necesidad de tener una cultura ambiental, en gran parte de los edificios, conjuntos y parcelaciones iniciaron acciones pertinentes para ser coherentes con el medio ambiente, como solo admitir en las copropiedades la basura cuando previamente ha sido clasificada en cada unidad privada; también en muchas parcelaciones iniciaron acciones para que las basuras orgánicas (pastos, jardinería, etc.) sirvieran para el municipio como compostaje para el mejoramiento de suelos.

Lamentablemente no vemos esa misma iniciativa desde las empresas dedicadas a la recolección de residuos, ya que no se ve que se estén prestando estos servicios en el sector rural y aquellas empresas de reciclaje existentes en los municipios no tienen la infraestructura, ni los recursos para hacer este negocio próspero para representar una verdadera utilidad para las ciudades y el medio ambiente.

Hoy en los edificios donde en forma juiciosa aprendieron a reciclar gracias a las acciones realizadas por el administrador y el consejo de administración se preguntan para qué hacerlo, ya que después de hacer juiciosamente la separación, ven pasar los camiones de la basura recogiendo indiscriminadamente residuos aprovechables y no aprovechables sin clasificación alguna. Por esto creemos que mientras las autoridades municipales no desarrollen proyectos para el manejo de residuos y su optimización, ni impongan comparendos ambientales por la falta de clasificación; seguiremos llenando los rellenos sanitarios y desaprovechando estos recursos como una alternativa para nuestro propio desarrollo.

Por: Ramiro Serrano Serrano - ramiro@serranoserranoabogados.com