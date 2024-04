Infracciones a la convivencia

Opinión de Ramiro Serrano.

Uno de los factores que afectan la convivencia en las propiedades horizontales se encuentra en el incumplimiento de la ley, de los reglamentos de propiedad horizontal o de las mínimas normas de cultura que afecta las relaciones de los que habitan en este tipo de proyectos. Una vez realizado un sondeo estos fueron los motivos más frecuentes: 1. El fumador o el consumidor de sustancias psicoactivas, que incomoda o afecta con su consumo a los vecinos. 2. El dueño de mascotas que no utiliza la traílla, ni recoge las necesidades de sus animalitos; teniendo la copropiedad que asumir su desaseo. 3. El alto volumen de equipos y televisores. 4. Los que utilizan los balcones (área común) como tendederos de ropa. 5. La mala utilización de los parqueaderos y las áreas comunes que son utilizados como depósitos o dejan los vehículos mal parqueados. 6. El que insulta, irrespeta y que en forma injuriosa habla de funcionarios, administradores, consejeros y vecinos. 7. El que en forma permanente demanda, interpone tutelas, derechos de petición desgastando la administración de la propiedad horizontal y muchas veces el presupuesto de la misma. Es el que nunca está contento con nada. 8. La usurpación de áreas comunes al poner materas, bicicletas o juguetes, obstruyendo el paso o salidas de emergencia. 9. Los que no saben, ni entienden qué es vivir en copropiedad y se expresan con frases como “¿no saben quién soy yo?”. 10. El que tira basuras y no cuida los bienes de la copropiedad.

Si estos comportamientos se encuentran prohibidos por la ley o los reglamentos podrán imponerse sanciones previo requerimiento realizado por el administrador. Y cuando no exista normativa, obligatoriamente tendremos que acudir al comité de convivencia para resolver dicho conflicto.

Debemos entender que constitucional y socialmente todos tenemos tanto derechos, como obligaciones; y que saber comportarnos es simplemente cuestión de cultura. Por lo que no debemos ser un obstáculo para los vecinos y la administración, sino ser respetuosos de mi espacio y el común de acuerdo a las normas.

Es importante traer a colación un estudio realizado por la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, que evidenció que un inmueble adscrito a propiedad horizontal puede perder valor entre un 12% a 15% cuando falla la administración de los bienes comunes y cuando los propietarios y residentes hacen imposible la convivencia por sus comportamientos.