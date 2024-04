No nos alcanzó el dinero

Opinión de Ramiro Serrano.

Terminando los periodos de asamblea empiezan los administradores a ejecutar el presupuesto aprobado por este órgano y muchas veces se presentan desajustes: unas veces porque la asamblea aprobó un plan de gastos inferior al que efectivamente necesita el edificio o conjunto, otras porque a última hora aparecen imprevistos que son imprescindibles atender para evitar mayores daños; o también puede ser porque encontramos consejos de administración y administradores muy creativos que se ponen a realizar obras que no se encontraban aprobadas, incluso sin ser necesarias para la copropiedad.

La primera solución que se les ocurre, es utilizar el fondo de imprevistos a pesar que la ley solo permite utilizarlo con autorización de la asamblea general de copropietarios. Otros sobrepasan el presupuesto aprobado a sabiendas que el ajuste lo hacen con el presupuesto del siguiente año, generando un endeudamiento a la copropiedad sin la autorización del máximo órgano.

Es obligación de los consejos de administración que se encuentren revisando en forma permanente la ejecución presupuestal y el flujo de caja que tiene la persona jurídica de la propiedad horizontal, velar por el uso adecuado del presupuesto, ya que el mandato que le ha dado la asamblea es la de velar para que sus decisiones, la de los reglamentos y la ley se cumplan.

Una vez se verifique por parte del revisor fiscal, el consejo de administración o el administrador; que no se va a cumplir con el presupuesto aprobado se debe citar de manera inmediata a una asamblea para realizar el respectivo reajuste presupuestal.

Todos sabemos que las asambleas generan unos mayores costos para la copropiedad y es por eso que debemos ser conscientes cuando aprobamos el presupuesto que atienda a las necesidades reales de la copropiedad, y los órganos de administración deben tener mesura en su ejecución, así como estar atentos al flujo de caja para poder responder a todos los proveedores.

Es necesario recordar que acorde a la Ley 675/01 y la Ley 222/95 nos hacemos responsables de la extralimitación de nuestras funciones cuando no cumplimos nuestras funciones, o nos sobrepasamos de lo autorizado y no existe justificación alguna para haberlo hecho. Así que además de ser necesaria la prudencia en la ejecución del presupuesto, también lo es llamar a asamblea para ajustar lo que por falta de previsión no se aprobó en el presupuesto, a pesar de que genere en si un sobrecosto.

