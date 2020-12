Hemos oído muchas veces lo trágico que ha sido para todos nosotros el año 2020, pero si nos ponemos a analizar que estamos con vida ante una pandemia que ha cobrado varias, que tenemos un trabajo cuando las cifras de desempleo se han duplicado, que hemos podido compartir más en familia sin sacrificar el trabajo, y de forma positiva nos ha cambiado el estilo de trabajo y comunicación; haciendo que nuestras vidas no caigan en la monotonía; en realidad somos unos afortunados.

El 2021 nos obligará a lo siguiente: 1. La virtualidad: El incremento de cámaras y plataformas para poder realizar seguimientos, reuniones y trabajar seguirán siendo una herramienta indispensable para el desarrollo social y laboral. Por tal motivo, todo lo que no exija la atención personal se hará por este medio. Las asambleas, reuniones, consultas, o comunicaciones; ya no requerirán el desplazamiento para obtener una información o conseguir un resultado. 2. La inmediatez. Como consecuencia de lo anterior, los administradores y las empresas deberán obrar de una manera más ágil e inmediata para satisfacer los usuarios y clientes. 3. Las capacidades no se medirán por tiempo, sino por resultados. El manejo de la información permanente y el trabajo a partir de la virtualidad, solo se pueda medir de esta manera. 4. La programación va a ser elemento fundamental para poder ejecutar con prontitud y poder realizar la medición de cualquier gestión. 5. La comunicación: La virtualización nos ha llevado a que los usuarios de servicios exijan tener información permanente y asertiva, el no hacerlo haría una critica a su gestión. 6. Formación social: Como nos encontramos en una época de cambios sociales y de comportamiento, es necesario estar en permanente socialización de los procesos y prestar ayuda en su desarrollo. 7. Procesos de adaptación social: es necesario que los cambios se realicen a medida que los participantes se vayan adaptando a esta nueva realidad y a los cambios legislativos que se generen por esta nueva etapa.

Ya al cierre de esta edición de VANGUARDIA para el año 2020 quiero agradecer a mis lectores y desearle un feliz 2021 con las capacidades para asumir este cambio.