En Colombia empezó a operar a nivel legislativo obligaciones sobre los residuos sólidos a partir de la Constitución de 1991, la ley 99 de 1993, la ley 142 de 1994 y un conjunto de normas en protección del medio ambiente que nacieron con la Ley 23 de 1973. A partir de estas fechas se ha planeado en el país cómo debe ser el manejo de las basuras. Se ha legislado sobre el reciclaje, se han dado facultades a las autoridades ambientales y de policía para imponer multas a quienes incumplan este atropello ambiental, pero todo se ha quedado en letra muerta. En la ciudad de Bucaramanga bajo el acuerdo municipal 034 y 053 de 2000 se estableció como debía realizarse el manejo de los residuos sólidos y tampoco han hecho nada.

El cierre de El Carrasco es un tema en el que llevamos varias décadas y los alcaldes de turno han sido sordos, los concejos municipales como órgano de control han sido ciegos, la ciudadanía no recicla porque no quiere educarse y los medios de control ambiental son mudos y no se pronuncian para nada. Pero sí se nos hace fácil ahora culpar a un municipio vecino que supuestamente tiene que recibir nuestras basuras a pesar que esto implicaría incumplir fallos judiciales.

La solución de las basuras debe ser un trabajo mancomunado. Primero, tenemos que aprender a reciclar y reducir nuestros residuos. Segundo, más que pensar en un botadero, debemos pensar cómo hacemos productiva la basura y disminuimos su cantidad en el relleno final. Tercero, cómo elaboramos un destino final de ellas y que no perjudique tanto al medio ambiente.

Hemos oído a diferentes expertos ambientalistas, que nos manifiestan que con nuestro comportamiento y con las políticas gubernamentales no sólo estamos destruyendo el planeta, sino también haciendo inviables los lugares donde vivimos. Lo que no entendemos es ¿Por qué no los escuchamos? Hoy el problema es de todos y mientras no haya políticas claras donde participemos y nos comprometamos los ciudadanos, cualquier solución seguirá siendo una basura.