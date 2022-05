Es riesgoso comprar un inmueble llevados por el impulso, más que por la razón. Por lo anterior nos permitimos dar algunas recomendaciones basadas en la experiencia sobre lo que se debe tener en cuenta al comprar un inmueble en propiedad horizontal: 1. Revise el certificado de libertad y tradición para conocer si el inmueble tiene alguna afectación. 2. Estudie el reglamento de propiedad horizontal, este puede tener afectaciones como usos, áreas construidas, u otras que no sean convenientes para la compra. 3. Analice si el inmueble le ofrece lo que necesita, como habitaciones, cocina, servicios, etc. 4. Revise las áreas comunes no esenciales del Edificio. Muchas veces compramos inmuebles con muchas áreas que nunca utilizamos y si incrementan el valor de las expensas comunes por su constante mantenimiento. 5. Revise las condiciones en que se encuentran los bienes comunes esenciales; como ascensores, parqueaderos, etc. Para saber si cumple con lo que necesita y los posibles gastos en mantenimiento o reparación que puedan venir. 6. Si va a obtener crédito o leasing, analice los subsidios y realice las proyecciones necesarias para estar seguro si puede cancelarlo, sin dañar su calidad de vida. 7. Analice si la ubicación del inmueble es conveniente para el desplazamiento a su entorno laboral o social. 8. Verifique si el Edificio tiene problemas o demandas en curso. 9. Analice el entorno y el comportamiento de los vecinos. No hay nada que desvalorice más un inmueble que un edificio polémico. 10. Garantice que una vez cancelado el inmueble obtenga la posesión del mismo.

Estas no son las únicas situaciones que debe analizar un comprador de un inmueble en propiedad horizontal, pero son aspectos que pueden permitir que los motivos de decisión sean más racionales que emocionales, como debe ser en este tipo de inversiones. Por ser compras de alta inversión y decisorias para la estabilidad económica de las personas, estás deben ir bien analizadas, ya que los cambios de decisión de forma tardía pueden ser muy costosos para el impulsivo.