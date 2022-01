Los prestadores de servicios de vivienda turísticas son aquellos que entregan en uso y goce un bien inmueble a título oneroso en lapsos inferiores a treinta días. Este servicio que ha generado muchos problemas al sector hotelero y la propiedad horizontal, ha tenido que ser reglamentado por el Estado con la finalidad de evitar atropellos y conflictos por cuenta de intereses particulares contra una economía organizada y copropietarios que hacen parte de edificios y conjuntos.

A partir del decreto 1836 de 2021 con el que se pretende frenar los arrendamientos turísticos ilegales, especialmente en propiedad horizontal, se obliga a: 1) Los prestadores de servicios turísticos deben inscribirse en el registro nacional de turismo y cumplir con las exigencias de información de esta, así como especificar en el caso de propiedades horizontales que los reglamentos de la copropiedad autorizan este tipo de arrendamientos. 2) Se exige a las plataformas electrónicas o digitales de servicios turísticos retirar de sus plataformas dichos servicios cuando no cumplan con el registro nacional o que los inmuebles que promocionan no tengan autorización para realizar arrendamientos turísticos dentro del reglamento de propiedad horizontal. 3) Sanciona a los administradores de propiedad horizontal hasta por tres salarios mínimos cuando no denuncien la prestación de dicho servicio cuando no existe autorización en los reglamentos.

Somos conscientes que la práctica de arrendamientos turísticos en propiedad horizontal requiere de controles diferentes que generan un sobrecosto para los copropietarios, tales como seguridad, registro y hasta la adaptación de los servicios de los bienes comunes que afectan el bolsillo de toda una comunidad, simplemente para satisfacer arbitrariamente la rentabilidad económica de un propietario. La única forma para prestar servicios turísticos en propiedad horizontal cuando el reglamento no lo autoriza, es que sea reformado mediante aprobación del 70% de los coeficientes de copropiedad y también se realice el registro ante las autoridades competentes. No entendemos el capricho de algunos en ejercer una actividad contraria a la ley y por la cual pueden ser sancionados; generando malestar en toda una comunidad por su arbitrario comportamiento.