Según información del DANE ha disminuido el porcentaje de arrendatarios de vivienda, por un aumento en los propietarios de vivienda; creemos que esto se debe especialmente a los subsidios que ha dado el gobierno para la adquisición de dichos bienes.

Este dato es muy importante ya que en los Edificios o Conjuntos que son mayoritariamente habitados por arrendatarios, los asambleístas prefieren no incrementar mucho las expensas comunes para facilitar los arriendos, sacrificando con esto su inversión.

En cambio, cuando está más habitado por sus propietarios, el interés se encamina a proteger la inversión y que no se deteriore, aún cuando esto implique mayores incrementos en las expensas para cubrir las necesidades reales de la copropiedad.

Con el ingreso de varias iniciativas, algunas establecidas por el gobierno y otras por los particulares, se ha abierto el mercado a situaciones que anteriormente no se encontraban:1. Los subsidios no sólo a las viviendas de interés prioritario, sino también a las no VIS.

2. La protección al consumidor inmobiliario, cada día nacen nuevas exigencias legales que dan mayor garantía y seguridad a quien compra su vivienda.

3. Diversificación de alternativas. Hoy podemos ver proyectos interesantes como el que se está adelantando en Floridablanca por intermedio de la arquitectura participativa, donde el consumidor puede escoger entre múltiples alternativas de diseño de su unidad privada para acondicionar su vivienda a sus necesidades y no a las que le imponga el constructor.

4. Hoy las copropiedades tienen inserto un ingrediente social. Las áreas comunes de los Conjuntos permiten tener el espacio de recreación en donde también se vive.

5. El dinamismo legislativo que se adelanta en el Congreso va encaminado a que todo ciudadano tenga la posibilidad de tener vivienda y de calidad; así como la reglamentación para que el desarrollo de sus comunidades sea totalmente efectivo.

Ojalá algún día lleguemos a tener un país de propietarios, donde todos tengamos una vivienda digna y conforme a nuestras necesidades, ya que sería la mejor forma de disminuir los márgenes de pobreza y con ello mejorar la calidad de vida.