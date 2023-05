Arriendo y venta de inmuebles

Ante la preocupación que tienen los ciudadanos, por el futuro de unas reformas políticas, el estado de la economía y un dólar en constante cambio; muchos se preguntan si es conveniente invertir en el sector inmobiliario o no. Para resolverlo, analicemos algunos datos que muestran cómo se encuentra el sector: Primero que todo, según el DANE el incremento de los costos de la construcción en lo que ha trascurrido del año es del 7,3% y si a esto sumamos los de los años anteriores, tenemos que la valorización de los inmuebles resulta bastaste significativa en comparación con otras inversiones. A esto se adiciona el incremento de las tasas de interés que han hecho inviable para aquellas personas que piensan la compra como inversión o vivienda propia.

Ahora, en cuanto al arriendo de inmuebles el mismo DANE manifestó que ha tenido un incremento superior a otros años, ya que la media nacional tuvo un incremento adicional del 7,5 %. Cifra que puede seguir aumentando debido al freno que sufrió la construcción en los últimos años, pues como bien sabemos, ante la insuficiencia en la oferta de inmuebles, los cánones de arrendamiento tienden a subir.

Haciendo una lectura de lo anterior, se puede concluir que la compra de inmuebles es hoy una buena alternativa de inversión por lo siguiente: 1. Por su rentabilidad, ya que si se destina a ser arrendado, por la disminución en la oferta no solo se aumenta la ocupación, sino también permite buenos incrementos al canon como lo reglamenta el artículo 18 de la Ley 820 de 2003. 2. No constituye riesgo de la inversión inicial. 3. Por su valorización, lo que implica que el dinero invertido no pierde su valor en el tiempo.

Es necesario que se amplíe la política por parte del gobierno nacional en la adjudicación de subsidios; ya que la necesidad de vivienda no solo está en los estratos 1 y 2 con las viviendas de interés prioritario o de interés social. Es necesario ampliar la brecha con las NO VIS, ya que la necesidad de vivienda digna la tienen todos los colombianos y con ello estamos favoreciendo el empleo, que en el caso de la construcción, siempre ha sido un gran generador. No olvidemos el adagio popular: “Tener vivienda no da riqueza, pero el no tenerla si genera mucha pobreza”