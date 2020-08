Hay una gran polémica doctrinal sobre si las asambleas no presenciales establecidas en la Ley 675/01 para las copropiedades se requiere de la participación del 100% de los copropietarios, para que tengan validez. Por lo anterior quiero dar mi concepto al respecto realizando el siguiente análisis: 1. El artículo 42 de la Ley 675/01 establece que estas se pueden realizar cuando se pueda “deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva de conformidad con el quórum requerido para el respectivo caso”. Es claro que se está hablando del quorum deliberatorio para cada tipo de asamblea. 2. El artículo 44 establece: “las decisiones adoptadas serán ineficaces cuando alguno de los propietarios no participe en la comunicación simultánea o sucesiva..”, este fragmento es el que ha llevado a pensar que se requiere del 100% de los coeficientes de copropiedad, cuando no se está hablando de un quorum, sino el derecho a la participación en la reunión de todos los propietarios que hacen parte de ella. 3. Otros para poder fundamentar que no se requiere de ese 100% se dirigen al Decreto 398/20 que manifiesta que “todas las personas jurídicas sin excepción” podrán realizar reuniones no presenciales con el mismo quorum que se requiere para las reuniones presenciales. Es necesario aclarar que existen tres conceptos: Mincomercio, Minvivienda y Supersociedades; donde manifiestan que dicho decreto no es aplicable para la propiedad horizontal; pero tampoco expresan que el quorum que se requiera para éstas reuniones sea del 100%.

Es imposible hoy donde se ha virtualizado hasta la justicia, donde la misma ley 675/01 solo habla taxativamente del 100% en las reuniones del artículo 40, la constitución y extinción de la copropiedad; donde el gobierno nacional a través del decreto 1168 prohíbe las aglomeraciones privadas o públicas; la ley sea un obstáculo para el desarrollo de las comunidades.

Aunque mi criterio jurídico y personal es que las asambleas no presenciales se pueden realizar con el quorum requerido para cada tipo de reunión y no con el 100% como plantean otros, quedamos a la espera de la interpretación jurisprudencial que hagan nuestros jueces sobre este asunto.