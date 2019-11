Camino a la tecnología

Por las facultades otorgadas por la Ley 1955 de 2019, nace el Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019 donde obliga a las entidades públicas a entrar a la transformación digital con el fin de simplificar los demorados y tediosos procesos que muchas veces se veían los ciudadanos en los trámites ante el Estado y a la vez para lograr una economía en la impresión física de ciertos documentos que dificultaban en su fidelidad y archivo por parte de estas entidades. Este mismo camino en años anteriores tomo el código general del proceso donde empezó admitir como prueba los medios tecnológicos.

No podemos desconocer que la tecnología hoy hace parte de nuestras vidas, pero vemos que muchas apartes normativos de nuestra legislación no se han actualizado a esta realidad. Para tomar unos ejemplos en el caso de la Propiedad Horizontal, hoy se obliga según la ley 675/01 que las decisiones que requieren mayoría calificada, como las reuniones del consejo de administración solo pueden tomarse en reuniones presenciales y que las decisiones que se tomen en reuniones no presenciales o de manera escrita tienen que participar el 100% de los coeficientes de la copropiedad para que sean válidas; convirtiéndose en un castigo y un freno a la realidad tecnológica. Estos mismos casos los vemos en la legislación comercial donde la tecnología no ingresado en la mayoría de sus normas.

Hoy en día donde las distancias cada día se hacen más lejanas por la inmovilidad, donde las comunicaciones deben ser inmediatas para que sean efectivas, donde toda persona resuelve cualquier problema con un teléfono móvil, donde todas las empresas se habla de la tecnología para hacerse viables económicamente; no podemos seguir con normas arcaicas para darle validez a los actos de los ciudadanos.

Con este paso ahorraremos papel y colaboraremos con el medio ambiente, haremos más viables y participativos los procesos sociales; como más fidedignos la recolección de datos. Ojalá estas decisiones del estado se incluyan en los procesos sociales como son las sociedades y las comunidades llamadas: “Propiedad Horizontal”. Bienvenida la tecnología para el desarrollo de todos.