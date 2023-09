Para procurar la legalidad en la propiedad horizontal, los edificios mixtos y comerciales cuentan con revisores ficales que ejercen las funciones establecidas en la Ley 43 de 1990, generando el control de la persona jurídica tanto de la parte contable, así como que sus actos estén acordes a lo establecido en la Ley; pronunciándose siempre por medio de dictámenes.

Por otra parte, en todos los edificios o conjuntos donde hay consejo de administración, su función es velar porque la persona jurídica cumpla sus fines. Es decir, es el órgano auditor encargado de supervisar los procesos administrativos (sin coadministrar); quien se encarga de realizar el proceso de verificación del cumplimiento de una actividad según lo planeado y las directrices estipuladas.

¿Pero cómo podemos entrar a evaluar y validar un proceso de un administrador, si no existe una planeación de lo que se va a realizar durante el periodo?, ¿Cuántos administradores realizan un estudio antes de presentar su hoja de vida en un edificio, para saber a qué se comprometen?, ¿Cómo podemos medir resultados si no existe una programación de un trabajo?, ¿Cómo podemos analizar presupuestos, bienes comunes, proyección de los edificios; si las reuniones de consejo muchas veces se desarrollan bajo criterios netamente emocionales?, ¿Por qué algunas reuniones de consejo su agenda no está fundamentada en un objetivo, ni con unos parámetros establecidos?

Es necesario exigir en las propiedades horizontales que sus administradores presenten su programa administrativo y de planeación, para que una vez conciliada con el consejo se realice una metodología para hacerle seguimiento a su cumplimiento. Mientras no se entienda que para ser consejero de administración se requiere de unos saberes y de planeación para llegar a objetivos comunes; seguiremos nombrando administradores no por su capacidad y conocimiento en la administración inmobiliaria; sino en una persona que recibe ordenes del consejo nombrado sin llevar a ningún camino la inversión inmobiliaria de todos los copropietarios.

Con esto extiendo las siguientes invitaciones a todos los consejeros: 1. Conozca las obligaciones que tiene la propiedad horizontal. 2. Conozca su normativa y el reglamento de propiedad horizontal. 3. Elabore un plan de trabajo durante el periodo en que fue nombrado conjuntamente con el administrador. 4. Elabore un proyecto de seguimiento, de auditoría; sin que se entre a coadministrar. 5. Socialice los procesos a la comunidad, para que ellos se involucren desde la búsqueda de resultados y no por emociones.