Muchos hablamos de los administradores, pero nunca analizamos las causales por las que una persona que administra propiedad horizontal termina muchas veces quedando en boca de toda una comunidad con la manifestación de “no sirve para nada”: Veamos algunas de ellas: 1. Se escoge por parte del consejo de administración una persona que no es idónea para el cargo y que no tiene experiencia en el manejo en ese tipo de copropiedad (residencia, mixtas, oficinas, etc.). 2. Cuando los consejos de administración coadministran, llevando a una estructura administrativa bicéfala, donde no se sabe quién es el que tiene la representatividad de la persona jurídica. 3. Cuando el tiempo que dedica el administrador es más para contestar derechos de petición y asistir a innumerables reuniones que obstaculizan el desarrollo normal de la persona jurídica. 4. Cuando se le obliga a resolver problemas de convivencia, que expresamente por la ley estos les corresponden a los consejos de administración y al comité de convivencia. 5. Cuando la asamblea general no autorizó el presupuesto mínimo para poder hacer funcionar la persona jurídica. 6. Cuando se hacen reiterados cambios de administrador por una mala escogencia o por pasiones propias de los órganos de administración. 7. Cuando no se hace una verdadera auditoría administrativa por parte del consejo de administración dejando al garete al administrador. 8. Cuando no existen planes de desarrollo en el Edificio, haciéndose un seguimiento totalmente plano de la administración. Donde no se hacen provisiones, ni proyección de los mantenimientos y reposiciones mínimas. 9. Cuando para los propietarios y residentes son más importantes los conflictos y los bandos internos, que el buen desarrollo de la copropiedad. 10. Cuando se ha perdido el respeto con la persona que administra, muchas veces por la falta de conocimiento de lo que a cada órgano de administración, copropietarios y residentes corresponde en su correspondiente rol.

En los Conjuntos y Edificios veremos pasar administradores y consejos de administración, muchas veces acompañados de la ingratitud de los copropietarios que manejan lo técnico como emocional y pensando que bajando las cuotas de administración la copropiedad está protegida. Lamentablemente, con esa mentalidad se deterioran los bienes y cuando nos damos cuenta ya no lo podremos levantar físicamente, ni administrativamente y además habremos hecho enemigos al injuriar a quienes dedican su tiempo al servicio de nuestra inversión.