1. Conozca el reglamento de propiedad horizontal. La afectación y derecho de su propiedad y de las áreas comunes se encuentra en este documento. Nadie debería comprar o residir en un edificio, sin conocer sus normas internas. 2. Participe en sus actividades y decisiones. Esta es la única forma en que se puede construir comunidad, si no se participa se deja en manos de unos pocos las decisiones de cómo se debe vivir. 3. Cumpla con sus obligaciones económicas. El no pago de las expensas comunes en la copropiedad obstruye los mantenimientos, la ejecución de las labores administrativas y la prestación de los servicios esperados. Su incumplimiento en el pago deteriora el normal desarrollo de la persona jurídica. 4. Cumpla con lo establecido en los reglamentos. Su incumplimiento deteriora el tejido social y lleva a que cada uno haga lo que quiere en perjuicio de la comunidad. 5. No critique, construya. Lo más fácil es oponerse y muchas veces sin fundamento. Este comportamiento deteriora las relaciones con los vecinos y establece divisiones innecesarias. 6. Respete las decisiones de la mayoría. La propiedad horizontal tiene decisiones que deben ser tomadas por las mayorías establecidas en asamblea. Respételas y acátelas. 7. Cuide el entorno de su unidad privada y de sus áreas comunes. El deterioro de los bienes afecta su bolsillo. Sea responsable con su uso y repare a su costa cuando estos sean dañados por su culpa. Las áreas comunes son también su casa. 8. Respete el entorno social. Dependiendo de quienes habitan la copropiedad, puede variar el comportamiento a seguir, identificar si está en una comunidad especializada. 9. Respete las diferencias. Cada núcleo social tiene sus propias reglas, pero deben adaptarse socialmente. ¡No estamos solos! 10. Respeto con quienes residen y sus funcionarios. No agreda, respete, de las gracias, salude. La superioridad se demuestra con estos comportamientos y no con la imposición y la prepotencia de nuestras creencias individualidades.

“El día que sepamos convivir en la base de la sociedad que es la familia y la propiedad horizontal, habremos construido un mejor país”