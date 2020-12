Derechos vs. Obligaciones

Nuestra legislación está llena de normativas que relacionan los derechos que tienen las personas y en este sentido hablamos y nos justificamos a diario; nos referimos a los derechos individuales, derechos colectivos, leyes nacionales, leyes locales, y en propiedad horizontal a sus reglamentos particulares. Pero muy pocas veces hablamos de nuestras obligaciones como ciudadanos, copropietarios o residentes.

Por este criterio equivocado se agrede a quienes nos sirven como administradores y consejeros, se hacen comentarios no fundamentados sobre el ejercicio de su actividad, se llenan de derechos de petición innecesarios, no se aceptan las decisiones de las mayorías, en fin, se atenta contra la persona jurídica a sabiendas que ese comportamiento conflictivo no hace daño solo a esas personas, sino también a la inversión que tenemos en la copropiedad y al derecho a vivir en paz.

No podemos convertir las copropiedades en zonas de guerra, en que se dé más crédito al que más grite o fastidie. Es imposible generar frutos positivos de actitudes negativas y el constante actuar dañoso contra la persona jurídica de la propiedad horizontal. Esto afecta la calidad de vida del lugar que habitamos e impide una correcta administración de los bienes comunes.

La única forma de hacer una sociedad prospera es cuando se construye a partir de la diferencia, pero todos empujando hacia la misma dirección, así seamos minorías. Teniendo compromiso en los procesos, participando activa y constructivamente.

Es muy triste ver comunidades donde entre vecinos el sueño de venganza y protagonismo sea la razón de ser, generando en forma permanente obstáculos a la administración para que no cumpla con su razón social. Sustentando equivocadamente muchas veces sus reclamaciones en derechos individuales, cuando al estar en propiedad horizontal, estos son colectivos.

No debemos concentrar nuestros discursos solo en nuestros derechos, debemos comprometernos también con nuestras obligaciones, con el rol activo que debemos tener en las comunidades para crecer. En estas épocas de amor y paz es necesario que evaluemos cuánto hemos aportado a nuestra comunidad y en qué hemos sido un obstáculo para el desarrollo de su razón social.