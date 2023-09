El administrador no sanciona

Una de las equivocaciones más grandes que tienen los copropietarios es creer que el administrador es el encargado de imponer sanciones por incumplimiento de las normas que se encuentran en el reglamento o la ley, como el de resolver los diferentes conflictos de convivencia en la copropiedad, hasta de realizar actividades que no se encuentran determinadas ni en la ley y en los reglamentos.

La Ley 675 de 2001 en forma clara establece: 1. Que las sanciones por violación de la ley o de las normas internas que se encuentran en los reglamentos de propiedad horizontal deberá imponerlas la asamblea general de copropietarios o el consejo de administración por delegación de este; cumpliendo siempre con el debido proceso. 2. Que los problemas de convivencia que se generen internamente entre propietarios, residentes u órganos de administración deberán ser manejados por los comités de convivencia o los órganos de resolución de conflictos. 3. Que la “única” función que tiene el administrador es la de notificar las sanciones impuestas por la asamblea o el consejo de administración y hacerlas efectivas.

Así que es un error delegar a los administradores la imposición de sanciones, ya que jurídicamente no tiene las facultades para imponerlas. Igualmente lo es cuando exigimos a los administradores realizar actividades de convivencia, convirtiéndolo en un gestor social, cuando jurídicamente tampoco se le ha dado dicha facultad. Es necesario también tener en cuenta que acorde a la misma ley, todo presupuesto que se utilice para actividades que no tienen por finalidad el “mantenimiento, reparación, reposición, reconstrucción y vigilancia de los bienes comunes”, se considerarán como expensas comunes no necesarias y tendrá que aprobarse con el 70 % de los coeficientes de la copropiedad.

Todas las profesiones y actividades van en favor del desarrollo y calidad humana, pero no podemos confundir las actividades propias que debe tener una profesión u oficio vs. el desarrollo humanístico de ellas. El desarrollo de actividades humanísticas, comunitarias y sancionatorias en la propiedad horizontal, la ley se las ha delegado a grupos corporativos como la asamblea, consejo y comité de convivencia; de modo que entregársela al administrador no sólo es desvirtuar la ley, sino poner el riesgo el ejercicio administrativo por arreglar rencillas o crear diferencias por imponer sanciones.