El administrador virtual

Aunque el primero de agosto inició la reactivación paulatina de la economía, el país deberá seguir con los protocolos de bioseguridad. Esto implica que muchas de las actividades sociales y empresariales que se realizaban anteriormente tardarán mucho en volver a la normalidad. Es así que por lo menos en dos años el poder judicial trabajará virtualmente, así como la mayoría de las oficinas del sector público que trabajarán de manera idéntica y se valdrán de medios de comunicación digitales para muchos de los actos que estábamos acostumbrados a realizarlos de forma presencial.

Esto nos lleva a preguntamos: ¿Cómo podrá funcionar el ejercicio de la administración de los edificios virtualmente? A lo que respondemos lo siguiente: 1. Es necesario que el administrador elabore procesos claros de comunicación con los residentes y propietarios, y haga de la virtualidad un aliado en el que pueda informar de forma constante sobre su actividad administrativa. Con esto se solucionan los comentarios que el administrador no está haciendo nada. 2. Establecer tiempos prudentes de atención a las comunicaciones y requerimientos de propietarios y residentes. Logrando no solo el respeto de los horarios de trabajo y descanso del administrador, sino también tiempos de respuesta rápidos para quien lo necesita. 3. Optimice las visitas presenciales, estas son para el desarrollo de actividades que no se pueda virtualizar, como el seguimiento a la estructura física. 4. Tenga un medio de comunicación permanente ante algún imprevisto. 5. Elabore pedagogía interna para el desarrollo comunitario basado en resultados y no en lo presencial. 6. El administrador debe presentar un plan de trabajo al iniciar su ejercicio y una metodología para mostrar sus resultados, para poder evaluar su trabajo.

Es necesario entender que los procesos administrativos del sector inmobiliario han cambiado y que las comunidades deben adaptarse a esto. Quienes se abstengan de hacerlo estarán condenados a un cambio forzoso o que los excluyan de su ejercicio. Es necesario que tanto residentes, propietarios y órganos de administración elaboren y respeten los procedimientos para que a partir de todo lo que nos ha traído la pandemia, se puedan seguir logrando los resultados esperados.