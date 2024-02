El presidente de asamblea

En las asambleas ordinarias que están por celebrarse, una vez instalada la misma, se nombra un presidente que dentro de sus funciones se encuentra: 1. Dirigir y moderar el desarrollo de toda la asamblea. 2. Firmar el acta donde se suscribe lo acontecido en ella dentro de los 20 días siguientes para las asambleas presenciales y dentro de los 10 días siguientes para asambleas no presenciales. 3. Firmar el contrato del administrador de no existir consejo de administración.

Pero nos preguntamos, ¿cuál sería el presidente ideal para este tipo de reuniones? A continuación, daremos algunas recomendaciones para quienes se postulan para ejercer dicho cargo: 1. Debe conocer en forma clara el contenido de lo que se va a tratar en la reunión; como estados financieros, presupuestos propuestos, hojas de vida para nombramiento de revisores fiscales, etc. Es imposible que una persona ejerza efectivamente dicho cargo si no conoce el tema que se va a desarrollar. 2. Elabore un reglamento en el ejercicio del cargo y hágalo cumplir. Con esto evita malentendidos y preferencias con los asistentes. 3. Programe el tiempo y las condiciones de las intervenciones, para que no se conviertan en expresiones aisladas y de discursos ventejulieros, llevando a la falta de respeto. 4. Hay votaciones que son técnicas y otras basadas en los criterios de los copropietarios, es necesario hacérselo saber. Por ejemplo, la aprobación o no de unos estados financieros deben estar supeditados a un incumplimiento en la causación y registro de estos, no en su ejecución. 5. Una reunión rápida permite una participación efectiva y evitar que el quorum se deshaga. 6.Tenga conocimiento de la ley 675/01 (artículos 38 al 53), como de los reglamentos de propiedad horizontal; estos darán el marco legal de cómo operar. 7. Dirija la reunión de pie, eso facilita la visualización en el grupo. 8. De una participación equitativa. La asamblea no es una reunión de bandos, sino una forma de unirse por un solo objetivo: la vivienda digna y la valorización de los inmuebles. 9. Vocalice, entone y utilice los medios necesarios para evitar repeticiones y lleve a la claridad de sus intervenciones. 10. Evite repetir la información que fue enviada a todos los copropietarios con anterioridad.

La función de presidente no solo requiere capacidades, sino compromisos. Desde mi columna acompaño a todos ellos que por su liderazgo se comprometen a ejercer esta importante misión.