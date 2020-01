Dado que las fallas en la ejecución de las asambleas ordinarias pueden llevar a que estas se tornen más difíciles o incluso que se vean inmersas en procesos de impugnación, es importante tener en cuenta algunos puntos: 1) Realizar el reporte de ingreso acorde al libro de residentes y propietarios que debe llevar el administrador, teniendo en cuenta que los poderes hayan sido diligenciados en la debida forma. 2) Nombrar un presidente y secretario que ejerza bien sus funciones, que evite dilataciones y discusiones que no hacen parte de la asamblea. Es conveniente nombrar sus respectivos suplentes en caso de ausencia o ante la negativa de firmar el acta por los principales. 3) No hace falta repetir la información dada con anticipación a la asamblea, basta aclarar y profundizar los puntos que se requieran. 4) En la aprobación de los estados financieros, sólo deben objetarse si existen errores contables. Acordémonos que el contador hace es la trascripción de una norma contable en relación de los gastos y estos se encuentran avalados por los órganos de administración. La discusión sobre la ejecución de los gastos debe ir en el informe del administrador. 5) En los casos donde hay revisor fiscal debe ir primero su informe antes de que sean aprobados los estados financieros. 6) Los miembros de los consejos de administración deben ser integrados únicamente por propietarios. 7) Tenga en cuenta que las únicas decisiones que requieren mayoría calificada son las descritas taxativamente en el artículo 46 de la Ley 675/01. 8.) En los conjuntos residenciales las decisiones de carácter económico se toman por coeficiente y las de carácter administrativo por cada unidad privada excluyendo parqueaderos y depósitos. 9) En el tema de consideraciones y varios no se deben tratar temas de convivencia o que sean funcionalmente del consejo de administración. Procure solicitarlas por escrito. 10) Intente que las asambleas sean cortas y efectivas; y no largas y tediosas. Y nunca irrespetuosas.

La efectividad de las asambleas la hacen los presidentes.

El derecho a expresar todos lo que quieren por un principio de participación lleva muchas veces a que los integrantes de la comunidad nunca quieran volver a participar en ellas.