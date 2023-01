En estas épocas de asambleas algunos residentes y copropietarios con el fin de poder tener liderazgo, como si fuera normal, empiezan a denigrar y hasta injuriar a los miembros de los consejos de administración y administradores por la gestión realizada en el periodo anterior.

Por eso vemos como se señalan a nuestros vecinos que en forma voluntaria decidieron ser parte del consejo de administración (órgano encargado del control de la persona jurídica y el nombramiento del administrador). Así que normalmente los señalan sobre acciones que no están dentro de sus funciones y en forma despiadada involucran su gestión incluso con su vida personal; aprovechándose el nuevo consejo en administrar vociferando errores, muchas veces inexistentes, para poder sobresalir ante una comunidad sobre las gestiones que piensan realizar.

De la misma manera pasa con algunos nuevos administradores, que justifican sus capacidades denigrando lo realizado por el anterior; haciéndolo no sólo en un mal colega, sino una persona que tiene por única forma de sobresalir señalar los errores del otro. Es necesario entender que quien nombra el administrador es el consejo de administración y si existe mucha rotación o no existe un control, el problema radica en dicho órgano. Además que su gestión depende de un presupuesto, que muchas veces no es suficiente.

Todas estas acusaciones, señalamientos negativos e incluso injurias; solo causan daño a la copropiedad generando divisiones entre los residentes y propietarios; afectando el desarrollo de la persona jurídica. Quienes no estén de acuerdo con las gestiones realizadas por los órganos de administración, deben realizar aportes en vez de destruir la institucionalidad o las personas que forman parte de la administración porque ese camino solo nos dejará con una convivencia deteriorada y administradores que no tengan motivación de ser parte de la persona jurídica.

Con este artículo no estamos motivando a que no se construya, al contrario, estamos buscando es que no se destruya. Hoy con las redes sociales es muy fácil agredir sin comprometernos, cuando los comentarios de corrillos se quedan en simple chismes y cuando queremos imponer nuestra razón a costa del bien colectivo, incluso agrediendo a quienes nos contradicen, es muy fácil que quedemos solos. Debemos recordar que la propiedad horizontal es una comunidad especializada y la construcción la realizamos todos.