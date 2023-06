La motivación de pertenecer a los consejos de administración y a los comités de convivencia, nace la mayoría de las veces con la intención de hacerse partícipe del desarrollo del Conjunto, cuidar la inversión que tienen como propietarios y prestarle un servicio a la comunidad que pertenecen. Pero el ejercicio de esta actividad generalmente se ve truncada por la falta de conocimiento de quienes integran dichos cargos.

El consejo de administración debe conocer antes de iniciar el cargo: el reglamento de propiedad horizontal, La ley 675/01, y de forma general las normas del SGSST, habeas data, lavado de tanques, piscinas, seguros, normas que rigen la vigilancia, así como algunas herramientas básicas para el manejo y control de la persona jurídica. También conocer las debilidades y fortalezas de la copropiedad. Esto permitirá en un primer lugar elegir adecuadamente el administrador de acuerdo con su perfil y posteriormente apoyarle en su gestión.

En cuanto a los Comités de convivencia, quienes son los que ayudan a resolver los conflictos existentes entre propietarios o residentes; sería ideal que se integre por personas que puedan ayudar profesionalmente a resolver dichos encuentros conflictivos, tales como Psicólogos, sociólogos, conciliadores o trabajadores sociales. Un edificio que no sepa resolver sus conflictos de convivencia, además de sentirse como vivir en una guerra permanente, pueden llevar a que se desvalorice la inversión. Es necesario recordar que la ley no exige que los miembros de estos comités sean propietarios; por tal motivo podemos soportarnos en universidades y en otros mecanismos de resolución de conflictos para lograr cumplir estos compromisos sociales.

Pero preguntémonos que pasa cuando no encontramos miembros del consejo de administración y del comité de convivencia preparados: Seguramente son los que terminan coadministrando, restringiendo derechos sobre los bienes comunes sin autorización, o imponiendo normas y sanciones que no están en los reglamentos. No podemos exigir funciones a un administrador cuando las decisiones las está tomando un consejo de administración sobreexcediéndose en las funciones legales y reglamentarias, ni podemos lograr resolver los conflictos cuando los integrantes de los comités creen que son jueces o legisladores.

Así que antes de juzgar (especialmente por aquellos que nunca participan), lo primero que tenemos que ver, es si los miembros que hacen parte de estos órganos están preparados para ejercer la actividad.